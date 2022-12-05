Что Путин увидел на отремонтированном Крымском мосту

Владимир Путин сел за руль, чтобы оценить ремонт Крымского моста.

Владимир Владимирович любит лично проверять новые дороги. В прошлом году он проехал по свежеоткрытому ЦКАДу и допытывался у инженера, нельзя ли было стыки на мостах сделать ровнее. А сейчас Путин сел за руль, чтобы оценить ремонт Крымского моста.

Компанию главе страны составил вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве строительство, и оператор с камерой, снимавший президентский заезд.

Если ЦКАД российский лидер принимал на личном «Аурусе», то по переправе он проехал на «Мерседесе». Вполне вероятно, ради короткого визита в Кремле решили отдельно не везти бронированный лимузин.

- Где ремонтные работы? – спросил Путин, держась за руль.

- В девяти километрах впереди, - пояснил Хуснуллин. - Всю крупную сборку металлоконструкций прямо здесь организовали. Металл везли из Тюмени, Кургана и Воронежа. 1214 тонн.

Взрыв на Крымском мосту произошёл утром в субботу 8 октября 2022 года. Фото: REUTERS

Вице-премьер объяснил, за счет чего мост получилось отремонтировать так быстро. Первое: нужный металл уже был под рукой. Второе: строительный сектор у нас развит, поэтому недостатка в людях и техники не оказалось.

- За 2 недели собрали и привезли (металлоконструкции – Ред.). Мы выстроили цепочку сопровождения с ГАИ - каждый пост отслеживал каждую машину, - сообщил замглавы правительства.

Завершение установки пролетов на поврежденной взрывом автодорожной части Крымского моста, ноябрь 2022 г. Фото: ФДА "Росавтодор"/ТАСС

Власти, можно сказать, в режиме реального времени следили за подвозом материалов.

- Сколько человек работало? – уточнил президент.

- 500 человек. 3 плавкрана.

Президент слушает вице-премьера Марата Хуснуллина, которы рассказал Путину о ходе восстановительных работ. Фото: REUTERS

Мост удалось отремонтировать рекордными темпами. Фото: REUTERS

- Штормы мешали?

- Из 55 дней 22 дня шторм! Даже пришлось подключить водолазов. Разрушенную часть моста резали водолазной резкой, чтобы быстрее разобрать, - объяснил Хуснуллин.

Президент РФ Владимир Путин на Крымском мосту. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Строители закончили ремонт разрушенной, правой части моста. Той самой, где взорвался грузовик. Теперь рабочие займутся левой частью. Она сейчас в «ограниченно работоспособном состоянии». Временно ездить по ней было можно, но по-хорошему надо доделывать.

По плану, сдать вторую половинку планируется в конце марта следующего года. Пока же транспорт поедет по свежеотремонтированной части. По одной полосе для каждого потока.

- Надо обеспечить надежную связь по суше, - поручил вице-премьеру Путин. - Свыше 300 км. по суше?

- 381 км до входа в Ростовскую область. 180 км мы уже привели в нормативное состояние. Организовали безопасный маршрут следования – Росгвардия охраняет колонны, - ответил Хуснуллин.

Замглавы правительства рассказал, что поезда по железнодорожному мосту идут без задержек. А перед самым мостом сделаны дополнительные досмотровые комплексы для легковушек и пассажирских автобусов. Через пролив курсирует пять грузовых паромов.

- Меня уговаривали сделать только две полосы. И только одну железнодорожную линию. Правильно настоял… На перспективу! – заявил Путин.

- Потом достраивать дороже. Лучше один раз сделать! – поддержал Хуснуллин.

Президент с интересом глянул в сторону камеры фиксации.

- Муляж, чтобы люди не разгонялись, - объяснил вице-премьер.

Замглавы правительства заметил, что строителям все время приходилось искать нестандартные решения. По обычной схеме ремонт растянулся бы на пол года. А так все получилось сделать за 55 дней. Сдали на две недели раньше плана.

Интересно. что в Крым фактически идет не один мост, а три! Два автомобильных и один железнодорожный. У всех свои опоры. Эти нюансы Марат Хуснуллин тоже объяснил президенту.