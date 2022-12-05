Новые «Тайны следствия»: Самая обаятельная и проницательная

Преступники, с которыми Швецова вынужденно знакома, не ожесточили ее сердце - она по-прежнему готова любить. Надо только решить, кого. Фото: Кадр из фильма

День сменяет ночь, весна - зиму, а на канале «Россия 1» все выходит и выходит сериал «Тайны следствия». С 5 декабря в эфире уже 22-й сезон!

- Мне кажется, зритель полюбил сериал за интересные дела, которые мы раскрываем. У нас ведь примерно 80% времени идут расследования, которые мы стараемся сбалансировать историями о личной жизни, - считает исполнительница главной роли актриса Анна Ковальчук.

Мария Швецова продолжит распутывать преступления в тандеме со следователем Людмилой Колонковой. На повестке сезона - розыск серийного убийцы, жертвы которого лишь на первый взгляд никак не связаны, полное загадок ограбление старушки, уличное нападение на парня и последовавшая за этим цепочка смертей и другие уголовные дела.

На личном фронте тоже хватает событий: у Колонковой новый роман, начальник убойного отдела Кораблев (Игорь Николаев) стал отцом, а сама Швецова неспешно размышляет, кому из воздыхателей дать второй шанс - экс-супругу Диме (Мирослав Малич) или майору Платонову (Алексей Комашко).

- Моя героиня настолько цельная женщина, что если она решит не прощать, то это навсегда. Видимо, поэтому она очень осторожна в подобных решениях, - размышляет о своей героине Анна Ковальчук. - Я делаю это легко, потому что могу поменять свое мнение несколько раз. Так как я человек верующий, то чаще всего прощаю - даже в серьезных ситуациях. А вот общаться дальше буду не всегда. Не потому, что я злюсь, просто мне это становится неинтересно.

За два десятка лет с хвостиком, пока идут «Тайны следствия», меняются не только герои, но и технологии, позволяющие ловить преступников. Впрочем, главное остается прежним.

- По микрочастичке биологического материала можно раскрыть личность преступника. Но заменить логику, интуицию, чутье, опыт невозможно, - считает Ковальчук. - К примеру, в одной из серий Мария Сергеевна обращает внимание на месте преступления на сущую мелочь: некая коробочка, привлекшая ее внимание, оказывается пустой. Но именно этот факт окажется ключом к расследованию. Я теперь все детективные фильмы воспринимаю под этим углом: думаю, почему же следователь обратил внимание не на эту деталь, а вот на эту?

Россия 1.

«Тайны следствия-22».

Понедельник - четверг, 21.20.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Жуки» прилетели!

Серега Маслов (Максим Лагашкин) уже не полицейский. Фото: Кадр из фильма

Комедия про трех одаренных молодых айтишников, проходящих альтернативную военную службу в деревушке Жуки где-то на просторах России, подходит к концу: третий сезон станет последним. Сценаристы Сергей Нотариус и Максим Пешков (последний еще и режиссер сезона) обещают, что продолжение будет таким же драйвовым и захватывающим. Главным героям предстоит окончательно решить, в чем для них состоит счастье - в бешеных деньгах, вырученных за мобильное приложение знакомств, или в любимом человеке рядом. А может, это все можно совместить?

К проверенному актерскому ансамблю в составе Вячеслава Чепурченко, Вадима Дубровина, Павла Комарова, Максима Лагашкина, Владимира Епифанцева, Екатерины Стуловой, Игоря Верника, Анатолия Журавлева и др. присоединится Марьяна Спивак. Она сыграет участкового полиции, прибывшую в Жуки взамен уволенного Маслова. Между бывшим и нынешним стражами закона разгорится нешуточная борьба…

ТНТ.

«Жуки-3». Понедельник - четверг, 20.00.