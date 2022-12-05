Путин повысил прожиточный минимум в России до 14 375 рублей: Пенсии и пособия теперь тоже вырастут

Вслед за повышением прожиточного минимума в России вырастут пенсии и социальные выплаты Фото: Shutterstock

В 2023 году прожиточный минимум в России вырастет с 13 919 до 14 375 рублей. Закон об этом подписал 5 декабря Владимир Путин. Но это в общем. Для трудоспособного населения прожиточный мимимум составит 15 669 рубля, для пенсионеров — 12 363. Есть свой прожиточный минимум и у детей — с нового года он увеличится до 13 944 рубля.

Можно ли прожить на такие деньги в нынешних условиях – вопрос риторический. По идее сумма прожиточного минимума должна быть достаточной для обеспечения определённого уровня жизни в России. Грубо говоря, на эти деньги человек не умрет с голоду, сумеет оплатить жилье и обеспечить себя необходимой одеждой.

Но вообще это, скорее, условная сумма, на которую государство ориентируется при расчёте пенсий, пособий, социальных выплат, минимального размера оплаты труда (а значит, штрафов и страховых взносов). Например, если у человека по какой-то причине пенсия ниже прожиточного минимума, он получит доплату, которая покроет эту разницу. Также на прожиточный минимум ориентируются органы соцзащиты, назначая единое пособие для семей с детьми. Напомним, эта выплата появится в России со следующего года и заменит сразу несколько пособий: на детей от 3 до 7 лет, на детей от 8 до 17 лет, выплату на первого ребенка до 3 лет и т. д. Чтобы семья могла претендовать на пособие, ее среднедушевой доход за последние 12 месяцев должен быть ниже прожиточного минимума.

Важное уточнение: для расчета пенсий и пособий берется не федеральный, а региональный прожиточный минимум (принятый для области или республике, где живет получатель пособия или пенсии). А он может сильно отличаться от этих самых 14 375 рублей. Например, в Москве прожиточный минимум сейчас равен 20 585 рублей, а в Липецкой области — 10 503 рубля.

Сумму прожиточного минимума поднимают постоянно, обычно один раз в год. Нынешний рост составит всего 3,2%. Но в этом году из-за высокой инфляции повышение происходило дважды: 1 января - до 12 654 рубля, а 1 июня 2022 года – плюс еще 10% - до 13919 рублей. Поэтому в целом темпы роста прожиточного минимума инфляцию пока даже опережают. По данным Росстата, сейчас годовая инфляция чуть больше 12%.