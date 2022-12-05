Россия нанесла один из самых мощных ударов по Украине: Зеленский заперся в бункере

Пожар на объекте энергетической инфраструктуры после попадания российской ракеты. Фото: REUTERS

Методичное уничтожение украинской военной и энергетической инфраструктуры продолжается. 5 декабря российская армия нанесла массированный удар по объектам в глубине Украины. Цель – максимально затруднить доставку боеприпасов на фронт.

Нынешний удар стал, возможно, самым мощным за время спецоперации. Российское военное ведомство официально о его масштабах не сообщает. Однако интернет-ресурсы Украины пишут о противовоздушной тревоге по всей стране. И в Кривом Роге, и в Краматорске, и в Киеве. Воздушную тревогу подтвердили и в офисе Зеленского: украинский президент закрылся в бункере и рекомендовал гражданам спуститься в бомбоубежища.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

О «прилетах» в Киеве сведений пока нет. А вот в Киевской области, Запорожье, Николаеве, Кировограде, а также в Днепропетровской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях зафиксированы взрывы. Укрэнерго подтверждает попадания в объекты электроэнергетики, начались веерные отключения, перебои со светом наблюдаются во многих регионах Украины. Серия взрывов прогремела в Одессе – об этом сообщают украинские СМИ. В приморском городе остановлены все котельные и электротранспорт, во многих районах в домах нет воды.

Между тем Зеленский в очередной раз отрапортовал об успешной работе ПВО, которые якобы сбили большую часть ракет. Украинские паблики это не подтверждают и рисуют удручающую картину: российские ракеты «летают, где хотят». Впрочем, работу ПВО заметить все-таки можно: в Молдавии упала ракета, которую эксперты по изображению обломков идентифицировали как боеприпас от ЗРС С-300. Похоже, Украина продолжает бить по своим соседям. К счастью, в отличие от трагедии в Польше 15 ноября, в этот раз от украинского ПВО никто не пострадал.