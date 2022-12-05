Путин подписал новые законы: запрет ЛГБТ, квартиры ветеранам и новый бюджет

Президент России Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник Владимир Путин подписал целый пакет новых законов. Вот главные из них:

ЖИЛЬЕ ВЕТЕРАНАМ

По закону, уволенным с военной службы положено жилье. Но не всегда отставники его получают – кто-то отказывается, кто-то переезжает, кто-то просто не доживает. Новые правила позволяют местным властям свободнее распоряжаться невостребованными квартирами. На квадратные метры смогут претендовать и другие очередники

В первую очередь, ветераны и инвалиды Великой Отечественной, если вдруг кто-то еще не получил жилье. Хотя им как раз уже давно всем дали – Путин этого добился давным давно.

А вот, кто еще может рассчитывать на жилье:

- Чернобыльские ликвидаторы и пострадавшие от радиационных аварий.

- Ветераны боевых действий (как раз все участники СВО).

- Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами.

Ветераны спецоперации могут претендовать на квартиру, если они нуждаются в «улучшении жилищных условий». Владельцам своих больших хором казенные квадраты не положены.

Ветераны СВО могут претендовать на квартиру, если они нуждаются в «улучшении жилищных условий». Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГДЕ НЕЛЬЗЯ МИТИНГОВАТЬ

Новый закон расширяет перечень мест, где протесты запрещены:

- В зданиях публичной власти и около них.

- У аэропортов, железнодорожных и автовокзалов.

- Рядом со школами, больницами и вузами.

- На участках, где стоят церкви.

- Около критических коммунальных объектов (газовых сетей, электроподстанций и так далее)

Если этого недостаточно, то регионы сами могут запрещать митинги в разных местах, если это «обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями».

Раньше митинговать запрещалось лишь у резиденции президента, судов, экстренных служб и тюрем.

РЕАБИЛИТАЦИЯ НАРКОМАНОВ

Путин узаконил социальную реабилитацию наркоманов. Раньше у нас официально существовала только медицинская.

В России теперь узаконена социальная реабилитация наркоманов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Теперь зависимые смогут рассчитывать на помощь психолога, поддержку с воспитанием детей, с восстановлением документов, с переобучением. Минздрав и Минтруд начнут обмениваться сведениями, чтобы поддержать наркоманов.

ЗАПРЕТ ЛГБТ

В России запрещена пропаганда нетрадиционных отношений, педофилии и смены пола. Нельзя продавать товары, включая импортные, «содержащие информацию, за распространение которой предусмотрена ответственность».

Для рекламы прописаны особенно жесткие условия. Запрещено даже не пропагандировать, а просто показывать что бы то ни было с геями.

На платных каналах для взрослых «информацию с демонстрацией ЛГБТ» показывать можно, но только при подтверждении возраста с помощью специального кода.

Штраф за нарушение может достигнуть 10 млн. рублей!

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

Подписан закон о бюджете с 2023 по 2025 год. По плану, расходы федерального бюджета в следующем году составят: 29 трлн. рублей, 29,4 трлн. рублей в 2024 году и 29,2 трлн. рублей в 2025 году.

В следующем году нас ждет дефицит бюджета в 2% ВВП (около 3 трлн рублей). Закрывать недостачу планируется за счет роста госдолга. Ожидается, что дефицит будет падать и к 2025-му достигнет 0,7% ВВП.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

В следующем году он будет: 14 375 рублей. Это на 3,3% больше, чем сейчас (13919 рублей).

Вслед на прожиточным минимум на несколько процентов подрастут пособия на детей, пенсии, выплаты беременным – все те субсидии, которые привязаны к величине прожиточного минимума.