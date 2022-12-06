Россия может легко обойти потолок цен на нефть: названы пять лазеек

Российские власти официально заявили, что наша страна не будет продавать нефть в страны, присоединившиеся к потолку цен. Фото: Shutterstock

ОН НЕ НИЗОК, НЕ ВЫСОК

С 5 декабря российский нефтяной рынок живет под потолком. Напомним, соглашение о верхнем лимите цен на «черное золото» из РФ подписали страны Большой семерки (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония), Австралия и Евросоюз. Теперь компаниям из этих стран запрещено перевозить российскую нефть, а также страховать и обслуживать танкеры, если она продается дороже $60 за баррель.

Конечно, «третьим странам» - Индии, Китаю, Пакистану и т. д. - никто не может запретить покупать российскую нефть и дороже $60. Но есть одно… Нет, даже два «но»:

1. Кто ее застрахует? Ни одна страна не пустит к себе корабль с нефтью без страховки, желательно оформленной в компании с мировым именем. А главные страховщики заседают в Лондоне, Нью-Йорке и прочей «недружественной» местности.

2. Кто ее привезет? Львиная доля мирового рынка морских перевозок нефти приходится на членов «братства потолка» - Кипр, Грецию и Мальту. Они владеют огромными танкерными флотами.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОССИЙСКИМ ЭКСПОРТЕРАМ?

Здесь есть два сценария.

Во-первых, можно продавать нефть не дороже $60 за баррель

И это не так уж страшно. По данным New York Times, сейчас с учетом дисконта российская нефть продается в среднем $65 за баррель. А стоимость добычи нефти в РФ - в районе $20. Так что и продавцы, и бюджет потеряют немного. К слову, именно поэтому западные страны и ввели относительно высокий потолок. Будь он ниже, Россия могла отказаться торговать нефтью по такой цене. Дальше цепная реакция: нефти на мировом рынке становится намного меньше - ее стоимость взлетает - растут цены на топливо - дорожает вообще всё и везде. А это никому не нужно.

Напомним, российские власти официально заявили, что наша страна не будет продавать нефть в страны, присоединившиеся к потолку – то есть в ЕС, G7 и Австралию.

Во-вторых, потолок можно и обойти.

И это не так уж сложно. Если подойти к вопросу с выдумкой, можно изобрести немало способов обойти западные ограничения, совершенно их не нарушая. Эксперты, недолго думая, накидали нам полдесятка таких вариантов.

1. Доплата за другой товар

Покупатели могут компенсировать России «недоплату» за нефть, покупая у нас зерно или другие товары, которые не под санкциями. Грубо говоря, Россия и страна Х договорились о цене $70 за баррель. Нефть в страну Х отправили по $60, а отдельно привезли партию российского зерна по завышенной цене. Но на самом деле это не «завышение», а доплата за нефть. И пойди докажи, что это не так. Про этот вариант, кстати, рассказала New York Times.

2. Вот и встретились два корабля

Смешивать российскую нефть с какой-то другой - например, казахстанской. Если два танкера встретятся где-нибудь в море и втихаря, отключив навигационные приборы (чтобы их нельзя было отследить по спутникам), смешают российскую нефть с «нероссийской», она уже не попадет под санкции.

3. Однако за время пути цены могли подрасти

- Нефть, согласно документам, грузится на танкер по низкой цене. А когда доплывает до места, перепродается уже по другой, более высокой, - сообщил в эфире «Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.

4. Нефть дешевая, доставка дорогая

Доцент экономического факультета МГУ Максим Чирков подбросил еще один способ обойти запрет:

- Если внимательно посмотреть документы, там есть много исключений. Например, потолок цен не учитывает транспортных расходов и страховки. То есть эти траты можно включать в итоговую цену и она будет выше потолка, - говорит Чирков.

Это может стать аргументом для какой-нибудь страны, если с нее спросят США и Евросоюз: почему, мол, платите русским выше потолка? И можно будет расписать в документах цену за саму нефть в пределах ограничений, но завысить цену перевозки. Если, конечно, перевозчиком выступит российская или дружественная компания, с которой можно договориться.

5. Свой танкер - своя цена

Кстати, о перевозке. Как пишет Financial Times, Россия подготовилась к 5 декабря основательно и создала собственный нефтяной флот, закупив больше сотни б/у танкеров - в основном у Ирана и Венесуэлы. Если это так, на них и будут развозить российскую нефть (причем по любой удобной для продавца и покупателя цене), если иностранные транспортные компании начнут артачиться.

Да даже если и не начнут.