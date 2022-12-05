Как лечатся от гриппа врачи и ученые: Неочевидные приемы защиты

Мобильный пункт вакцинации от гриппа в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вирус гриппа разбушевался и ему подвластны не только обычные пациенты, но и сами врачи. “Зима близко гриппозные ходоки вышли на охоту” - так назвал свой пост Олег Абакумов, врач – терапевт, пульмонолог, ассистент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ имени А. И. Евдокимова. “Гриппозные ходоки” этот отсыл к белым ходокам из “Игры престолов”. Свое состояние Олег сравнил с состоянием “ходячего мертвеца” - нынешний штамм гриппа переносится очень тяжело.

Как бороться с гриппом? Заболевший доктор сформулировал рекомендации в своем канале в Telegram.

1. Вакцинация - это то, что точно помогает защититься от гриппа и перенести его легко и быстро. Вакцина каждый год обновляется. Прививку особенно важно сделать людям из группы риска: детям, бабушкам и дедушкам, беременным. Лучше не рискуйте здоровьем и встречей с осложнениями.

2. Соблюдаем социальную дистанцию. Факт остается фактом, чем меньше вы контактируете с потенциальными больными, тем меньше риск заразиться. А если заболели вы, то не надо подвергать опасности других. Оставайтесь дома и берите больничный, начальник точно не будет доволен, если весь офис сляжет.

Обратите внимание, нынешний штамм гриппа переносится очень тяжело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3. Гигиена превыше всего! Элементарно моем руки, не трогаем лицо грязными пальцами, не грызем ногти, чихаем в локоть.

Важное место доктор Абакумов уделяет гигиене полости рта, чтобы разным микробам там неповадно было:

- Купите зубную пасту с фтором, она не вредит эмали;

- Приучите себя к зубной нити, щетка вычищает не все кусочки еды и там формируются бактерии;

- Меняйте щетку каждые 3 месяца;

- Хотя бы раз в год посещайте стоматолога.

4. Витамины и питание для иммунитета, — самая главная поддержка.

а) Витамин Д обязательно, 2500 МЕ для профилактики;

б) Омега 3 (в жирной рыбке или в капсулах, если с рыбкой сложно);

в) Белок, материал для клеточного иммунитета. Его находим в куриной грудке, индейке, говядине;

г) Сложные углеводы (рис, овсянка, гречка), организму нужно вырабатывать энергию;

д) Минеральная вода, инфекции не любят щелочную среду.

е) Овощи! Но если высокая температура, лучше есть термически обработанные, чтобы снизить нагрузку на ЖКТ.

Отличительные симптомы гриппа (чтобы не спутать с ОРВИ или короной):

- Температура резко поднимется и начнется озноб, болит голова;

- Высокая температура держится несколько дней, снижается таблетками и снова повышается;

- Заложен нос, саднит за грудиной;

- Может быть задержка стула, детишек может рвать;

- Гиперемия лица, когда вы краснеете и отекаете.

Доктор Мясников: от гриппа защищает сидячая “забастовка”

Заболел - сиди дома, избегай людных мест! Это совет от доктора Александра Мясникова, врача – кардиолога и телеведущего. Он призывает использовать все растиражированные меры борьбы с ковидом, они защищают и от гриппа.

А вот для того, чтобы рассчитывать на свой естественный иммунитет, важно заниматься собой регулярно, включая закаливание, физические нагрузки, борьбу с лишним весом.

Анча Баранова рекомендует лечиться пробиотиками

Микробиолог Анча Баранова, профессор школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона обращает внимание своих подписчиков на очевидную пользу пробиотиков. Оказывается Лактобациллы производят специальные бактериоцины – пептидные антибиотики узкого спектра, направленные на конкретных микробных соседей.

Пользу принесут те пробиотики, в которых есть, к примеру, целых 17 видов бактериоцинов и по 4 млрд в одной капсуле. То есть, дело здесь за разнообразием и численностью. В результате приема такого иммунопробиотика вы будете быстрее выздоравливать, считает Анча. Она и сама использует многосоставные пробиотики и для профилактики, и как поддержку при выздоровлении.