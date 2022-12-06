Анекдоты: При встрече с медведем постарайтесь не совершать резких движений, не есть из его миски и не спать в его кроватке

Если тараканы способны пережить атомную войну, то из чего же делают мелок «Машенька»?
* * *
Хочу научиться вечером засыпать так же быстро, как утром после будильника.
* * *
- Сёма, ты помнишь, что у моей мамы завтра день рождения?
- Да что ж такое?! Каждый год одно и то же!
* * *
Инспектор ГАИ останавливает мчащуюся «Волгу»:
- Водитель, почему не горят задние фонари?
Водитель выскакивает из машины и начинает взволнованно бегать вокруг нее, извергая вопли.
- Не волнуйтесь, такой пустяк, - говорит гаишник.
- Вы говорите пустяк, да? Хорошо, а где прицепной фургон, где Сара, теща и мои дети?!
* * *
Жена нашла в интернете параметры идеальной фигуры... Измерила себя...
Обнаружила в образце несколько серьезных ошибок…
* * *
Ромашковый чай очень хорошо успокаивает нервы. Особенно ромашковый чай с запахом коньяка, вкусом коньяка и можно без чая.
* * *
- Почему ты до сих пор не побрился! Мы же идем в театр!
- Я брился.
- Когда?!
- Когда ты начала одеваться.
* * *
- Ты что, боксер?
- Почему ты так решил?
- У тебя расплющенный нос!
- Нет, я просто мою окна в женской бане.
* * *
«Десять копеек должна буду!» - этой простой фразой продавщица Люся заработала свой первый миллион.
* * *
- Приятно, наверное, себя звездой ощущать.
- А ты сядь на елку - попробуй.
* * *
Однажды я начал с понедельника новую жизнь. Во вторник огляделся: те же работа, квартира и даже жена. И как-то сразу меня новая жизнь разочаровала.
* * *
Нет, ну надо же, как меня обманули в магазине с электрочайником. Он загнулся всего после пяти пачек пельменей! Сейчас налет со стенок отчищу и пойду его менять!
* * *
Артисты четырнадцать раз выходили на поклон, но зрители сначала хотели увидеть спектакль.
* * *
Покупка посудомоечной машины - это серьезное испытание для отношений.
Вдруг оказывается, что вы ненавидите друг друга по более серьезным причинам, чем раковина с тарелками.
* * *
- Господь, дай мне знак!
- Ъ!
* * *
- У вас хоть есть цель в жизни?
- Конечно, ведь я - киллер.
* * *
Раздвоение личности - это, конечно, до слез печально.
Однако, если нужно перенести диван, вдвоем намного удобнее…
* * *
На двенадцатилетие свадьбы подарили двенадцатилетний коньяк.
Подняли тост: «За выдержку!»