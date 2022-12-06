Анекдоты: При встрече с медведем постарайтесь не совершать резких движений, не есть из его миски и не спать в его кроватке

Если тараканы способны пережить атомную войну, то из чего же делают мелок «Машенька»?

* * *

Хочу научиться вечером засыпать так же быстро, как утром после будильника.

* * *

- Сёма, ты помнишь, что у моей мамы завтра день рождения?

- Да что ж такое?! Каждый год одно и то же!

* * *

Инспектор ГАИ останавливает мчащуюся «Волгу»:

- Водитель, почему не горят задние фонари?

Водитель выскакивает из машины и начинает взволнованно бегать вокруг нее, извергая вопли.

- Не волнуйтесь, такой пустяк, - говорит гаишник.

- Вы говорите пустяк, да? Хорошо, а где прицепной фургон, где Сара, теща и мои дети?!

* * *

Жена нашла в интернете параметры идеальной фигуры... Измерила себя...

Обнаружила в образце несколько серьезных ошибок…

* * *

Ромашковый чай очень хорошо успокаивает нервы. Особенно ромашковый чай с запахом коньяка, вкусом коньяка и можно без чая.

* * *

- Почему ты до сих пор не побрился! Мы же идем в театр!

- Я брился.

- Когда?!

- Когда ты начала одеваться.

* * *

- Ты что, боксер?

- Почему ты так решил?

- У тебя расплющенный нос!

- Нет, я просто мою окна в женской бане.

* * *

«Десять копеек должна буду!» - этой простой фразой продавщица Люся заработала свой первый миллион.

* * *

- Приятно, наверное, себя звездой ощущать.

- А ты сядь на елку - попробуй.

* * *

Однажды я начал с понедельника новую жизнь. Во вторник огляделся: те же работа, квартира и даже жена. И как-то сразу меня новая жизнь разочаровала.

* * *

Нет, ну надо же, как меня обманули в магазине с электрочайником. Он загнулся всего после пяти пачек пельменей! Сейчас налет со стенок отчищу и пойду его менять!

* * *

Артисты четырнадцать раз выходили на поклон, но зрители сначала хотели увидеть спектакль.

* * *

Покупка посудомоечной машины - это серьезное испытание для отношений.

Вдруг оказывается, что вы ненавидите друг друга по более серьезным причинам, чем раковина с тарелками.

* * *

- Господь, дай мне знак!

- Ъ!

* * *

- У вас хоть есть цель в жизни?

- Конечно, ведь я - киллер.

* * *

Раздвоение личности - это, конечно, до слез печально.

Однако, если нужно перенести диван, вдвоем намного удобнее…

* * *

На двенадцатилетие свадьбы подарили двенадцатилетний коньяк.

Подняли тост: «За выдержку!»