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Итальянские минометы взорвали украинское сознание

Издание Corriere della Sera возмущено: киевлян не устраивает получаемое из Рима оружие. КВНщики жалуются на то, что из колыбели европейской цивилизации борцам за эту самую цивилизацию гонят ржавые минометы. И почти без боеприпасов. Эти 120-мм орудия Mod63 выпущены в лохматом 1966 году. И палят они хуже, чем советские орудия того же калибра времен Второй мировой. В целом, Италия уже потратила на поставки вооружений для незалежной 450 миллионов евро. Но с минометами, конечно, Рим подложил Киеву большую и громкую свинью.

Запад изумился - Зеленский врет, не краснея

Лоуренс Норман, Нэнси Юссеф и Дрю Хиншоу, обозреватели Wall Street Journal, сделали такое заключение: после отрицаний Зеленского факта падения украинской ракеты в Польше западные политики поняли - Киев тупо вовлекает НАТО в конфликт с Москвой. А Вашингтон и его европейские союзники стараются избегать шагов, которые могут спровоцировать прямой конфликт с Россией. Заявления Зеленского, полагают американские журналисты, обнажили «одно из самых острых разногласий между Украиной и США». Европейские и американские официальные лица задаются вопросом, не пытался ли Зеленский использовать происшествие в Польше в качестве провокации, чтобы еще больше вынудить НАТО вступить в конфликт. Странные они — неужели до сих пор остались какие-то сомнения в этом?

Сколько дров нужно незалежной для счастья?

Юрий Болоховец, глава Украинского госагентства лесных ресурсов, сообщил, что страна запаслась рекордным количеством топливной древесины. Общий запас дров на Украине достигает 260 тысяч кубометров — а ведь еще в середине ноября он составлял около 187 тысяч кубометров. В декабре планируется заготовить еще 314 тысяч кубометров. До конца года лесхозы продадут внутри страны 1,1 млн кубов дров. Ранее на Украине был введен запрет на вывоз из страны дров. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что это стало основным способом отопления в большинстве регионов Украины. Будет пень — будет и пища.

В Испании наркоторговцы оседлали украинскую тему

В Испании гражданская гвардия арестовала 30 человек, которые катали марихуану по стране под видом гуманитарки для Украины. Среди задержанных — украинцы, немцы, испанцы и марокканцы. Наркотики они прятали в картонные коробки, маскируя их под поставки гуманитарной помощи для Украины. При обысках было изъято около 800 тысяч евро, а также шесть единиц огнестрельного оружия в Малаге, Гранаде, Кордобе и Севилье. Так может, они дурь в качестве гуманитарки на Банковую должны были переправить — а их сразу под арест, не разобравшись?

Янки все «Стингеры» и «Джавелины» подарили трагикомику

Из-за поставок ВСУ американцы умудрились истратить все свои запасы ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin. Об этом сообщает National Review, ссылаясь на гендиректора американской ВПК Raytheon Грега Хейеса. Он заявил, что США израсходовали 13-летний объем производства Stinger и пятилетний запас Javelin за первые полгода конфликта на Украине. И вот сейчас вопрос пополнения запасов стоит очень остро. Ведь Пентагон не делал закупок ПЗРК с 2004 года. А Вашингтон направил 5,5 тыс. единиц Javelin и 1,4 тыс. ПЗРК Stinger Киеву в качестве военной помощи. Добрый Дядя Сэм создал себе проблем

Зеленский национализирует «Альфа-банк»

Михаил Подоляк, главы офиса Зеленского, сообщил, что Киев национализирует «Альфа-банк». Подоляк заявил , что «Альфа-банк» на Украине прошел ребрендинг, сейчас это «Сенс Банк», и процедура его национализации уже идет. Советник главы офиса шестого президента предположил, что этот процесс пройдет проще, чем в свое время национализация Приватбанка - из-за меньшей численности физлиц с вкладами в «Альфа-банке».

Брюссель, помогая Киеву, уже обратился к хакерам

Страны северо-атлантического альянса в конфликте в незалежной используют хакеров и новые технологии. Издание Politico отмечает, что киберсилы НАТО внимательно следят за происходящим на Украине для выявления способов помощи украинской армии и для выяснения того, как сделать так, чтобы России было тяжелее взломать инфраструктуру в государствах НАТО и их союзниках. Ну, кроме хакеров вам точно уже ничто не поможет.

Украина сократит посев пшеницы и виноват в этом известно кто

Количество посеянной пшеницы в этом году в незалежной на 40 процентов меньше, чем в 2021-м. Нарушены привычные маршруты экспорта украинского зерна, резко возросли расходы на логистику. Глава сельхозкомпании «Нибулон» Андрей Вадатурский заявил, что «в среднем расходы на логистику выросли в 10-40 раз, в зависимости от маршрута. Экспорт через соседние Румынию и Польшу медленный из-за бюрократических задержек на границе". Мечтают об открытых портах. Мечтать не вредно.