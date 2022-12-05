Стань Дедом Морозом для того, кому было больно, но он не плакал!

В семье Голубевых тяжело болен аутизмом только старший мальчик, но если бы не добрые волшебники-читатели, не было бы подарка не только у него, но и у его сестры.

Для семей с больным ребенком праздник – всегда тяжкое испытание. Ведь дети не мечтают о лекарствах. А тратиться на что-то, кроме самого необходимого, их родители просто не могут. Даже не потому, что не хотят, а потому что нечего тратить. И так долги выше крыши, и на повседневное – еду, одежду – не хватает. А ведь в семьях часто по нескольку детей. И все дети ждут чуда, учат стихи для Деда Мороза, клеят самодельные открытки. И так грустно, когда добрый волшебник так и не приходит, а мечта, даже самая крошечная, не сбывается.

Чтобы такое случалось как можно реже, ежегодно в фонде Помоги.Орг работает «Почта Деда Мороза». Этой традиции уже семнадцать лет! Каждый год дети-инвалиды и дети из многодетных семей - пишут письма Деду Морозу и рассказывают о своей жизни и мечте: «…Я весь год старался и научился сам ходить»; «Я вел себя хорошо и занимался. Мне было больно, но я не плакал!»; «Дед Мороз, не надо мне подарка, ведь я лечусь, а это дорого, но принеси моему младшему братишке машинку!»… Читаешь эти каракули, и самому впору рыдать. Некоторые написаны почти неразборчиво - пальчиками, изо всех сил пытающимися победить ДЦП. За некоторых под диктовку пишет мама, потому что сам ребенок из-за болезни не может удержать карандаш, а потом к письму прикладывают ладошку того, кто диктовал, и обводят. И просьбы-то есть совсем маленькие: постельное белье с единорожками, чтобы не так грустно было болеть, набор для бисероплетения, теплая пижамка, развивающая игра, типа пирамидка-сортер, или книжка…

В семье Алешиных трое детей, старший — инвалид-колясочник. Если бы не акция, родители просто не смогли бы обеспечить малышам приход Деда Мороза.

- Айфонов в этих списках нет! – улыбаются фондовские Снегурочки. – во-первых, мы сами ставим ограничение в 3000 рублей, а во-вторых, эти дети настолько не избалованы, что просят по минимуму. У них не то, что в народе называют «понтами», а именно мечты о красивом и интересном. О чем-то не связанном с болезнью, что так редко бывает в их жизни.

Если вы хотите стать добрым волшебником, можете сами выбрать понравившуюся открытку на сайте, купить подарок, и сотрудники помогут отправить его напрямую адресату. А потом вы получите фото того, как малыш обрадовался сотворенному вами чуду. Ссылка на страницу акции.

Так же вы можете написать на е-mal: Admin@pomogi.org или позвонить координатору проекта - Татьяна (499) 250-02-44, 8-903-777-6553 (здесь работает WhatsApp и Viber), Telegram: pomogiorg – и вам помогут подобрать нужное письмо из региона, который к вам ближе или просто больше заинтересует.

Пусть Новый год придет к каждому!