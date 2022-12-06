Вопрос дня: А какое слово, по-вашему, лучше всего говорит об этом годе? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Леонид Головко, завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юрфака МГУ:

- Может быть, все-таки несколько слов определяют уходящий год. И слова эти - вокруг двух ключевых событий. С одной стороны, завершилась пандемическая эпоха и все слова, ее определяющие. Они остались в 2021-м, застыли, как в янтаре. А теперь слова года - это «спецоперация», «мобилизация» и «внутренний самоконтроль».

Валерий Киселев, ветеран группы спецназа «Вымпел»:

- В связи с возвращением нашей страны к себе, своим корням главное слово, которое должно звучать, - «Русский мир». Вернее, это два главных, определяющих слова уходящего года. Хотя слова «спецоперация» и «доброволец», конечно, тоже важные.

Лео Бокерия, президент «Лиги здоровья нации»:

- Сердце должно быть здоровым - это главные слова года. Это лозунг каждого года. Это вечный двигатель, без которого нам никак. Я 20 лет назад оперировал мальчика из Беслана. Ему осколок попал в сердце. Но он остался жив, вовремя доставили.

Юрий Ковердяев, бывший каллиграф Гознака:

- Главное слово 2022-го даже не «мобилизация». Сейчас возникло еще более важное - «патриотизм». Оно опять вернулось. Россияне его прочувствовали на новом уровне.

Лина Дембикова, стилист, телеведущая:

- Спрятаться от происходящего в раковине невозможно. Слово этого года - «открытость».

Иосиф Линдер, глава Международной контртеррористической ассоциации:

- Главное словосочетание уходящего года - «критическое мышление». Для населения и особенно молодежи очень важно знать об ужасающем потоке дезинформации, который падает на наших людей в интернете. Главное - не попадаться на эту удочку.

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