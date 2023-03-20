Русская банька и блины под водочку: неформатные подробности о дружбе Путина и Си Цзиньпина

2018 год. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин у стола с блинами и икрой во время посещения IV Восточного экономического форума. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Как не раз говорил Владимир Путин, в международной политике друзей нет. Потому что в первую очередь каждый думает о своем народе, а не о личных отношениях. Но даже такая суровая правда не мешает лидерам стран иногда относиться друг к другу тепло.

Проще всего наблюдать за отношениями через подарки. Дарить небольшие сувениры – это протокольная формальность, от которой не уйти. Но можно приехать на встречу с солнечными очками в коробке (как сделал Джо Байден на переговорах с Путиным в Женеве), а можно поделиться национальным символом.

Российский лидер встречался с председателем Си Цзиньпинем больше 40 раз. Обмен подарками у них давно превратился в соревнование изобретательности.

Как-то китайские предприниматели во время встречи с Путиным рассказали, что в КНР любят российское мороженое. Вопросов нет – в 2016-м, на саммите G20, наш президент подарил председателю Си целый ящик пломбира.

Владимир Путин дарит Си Цзиньпину российское мороженое. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- При каждой моей поездке в Россию я всегда прошу, чтобы мне купили мороженое российское. Потом мы дома едим это мороженое. У вас лучше сливки, поэтому оно у вас особенно вкусное, - поблагодарил глава Поднебесной.

Презент оказался настолько удачным, что китайские дельцы у себя даже выпустили подделку под брендом "любимое мороженое Путина". Но местные же чиновники маркетинговый ход не оценили и лавочку быстро прикрыли.

Через два года Владимир Владимирович в ответ получил чжучжэнский гуцинь (народный музыкальный инструмент) и тяньцзиньский нижэньчжан (глиняную фигурку) с лицом российского президента. Путин же привез с собой бревно…

На самом деле, в 2018-м глава нашей страны в качестве подарка приготовил настоящую баню. А с собой он взял образец 200-летнего алтайского кедра, из которого и предполагалось сложить парилку.

- Вы мне только такой кусочек подарите? – с улыбкой заметил председатель Си.

- Целиком такой… Из таких бревен, - ответил президент, показав фото будущей бани.

Тогда китайский лидер заявил, что ему надо подумать, где поставить такой уникальный дом.

Кстати, тяньцзиньским нижэньчжаном и образцом кедра тогда дело не кончилось. Путин и Си еще слепили традиционные китайские пельмени гоубули.

Владимир Владимирович, в долгу не остался – во время следующего же визита главы КНР в Россию, гуляя по острову Русский во Владивостоке, политики испекли традиционные русские блины. Они их тут же и съели под икру и рюмку водки.

Обмен сувенирами достиг пика в 2019-м. Си Цзиньпин привез в Россию двух панд. Китай считает этих медведей своими символами и просто так никуда не отдает. Переговоры об их переезде в Россию шли три года и это еще был рекордно короткий срок — Финляндия потратила на это 10 лет, а Голландия — 16. Согласно китайским правилам, панды не отдаются навсегда, а являются собственностью Поднебесной и должны вернуться потом на родину, причем вместе со всем своим потенциальным потомством. В Китае даже есть такое — выражение «дипломатия панд».

Последний раз Путин и Си виделись 15 сентября прошлого года на заседании Шанхайской организации сотрудничества. Но тогда обошлись без подарков – формат не тот.

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков на брифинге 17 марта рассказал:

- Обмен подарками предусмотрен. Не очень дорогостоящие, но символические.

Ну а какие они будут, мы узнаем уже скоро.