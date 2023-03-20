Как началась первая война за господство США над миром: это противостояние тайно стартовало еще 20 лет назад

Март 2003 года, американские морпехи держат на прицеле группу иракских солдат, одетых в гражданское. Фото: REUTERS

Двадцать лет назад США начали заранее широко объявленную войну - вторжение в Ирак. То, что Саддаму Хусейну, бывшему союзнику американцев (когда он восемь лет воевал с их заклятым врагом Ираном) Буш-младший решил устроить публичную порку, чтобы показать, кто в мире хозяин, было совершенно ясно.

Прямого повода напасть на Багдад у Вашингтона не было. Но уже наступили времена проектного подхода: если для решения поставленной задачи повода нет, его просто создают. И легендарная пробирка в руках Пауэлла - это просто констатация: повод создан. Пора действовать.

Безусловно, нельзя уйти от сравнения тех событий и нынешних. Агрессию против Ирака не поддержали Россия, Франция и Германия. Как ни бились американцы, выкрутить руки не то что Москве, но и своим верным союзникам в Париже и Берлине не удалось. Тогда крупнейшие страны Европы еще понимали, в чем состоит их интерес. И были лидеры, способные сказать Вашингтону «нет».

Забавно было читать в американской прессе гневные комментарии вроде: «Американские летчики во время Второй мировой погибали за свободу Франции, а сегодня трусливые французы не хотят помочь нам». Даже жареную картошку из «французской» переделали в «свободную». Теперь этого не случится - ослушаться американцев в Европе никто не посмеет. Только единство в стремлении к общей победе…

Свергнутая статуя Саддама Хуссейна в Багдаде, апрель 2003 г. Фото: REUTERS

Было немало американцев, выступавших против вторжения в Ирак и разрушения этой страны. А когда пошли, вопреки всем запретам и стараниям властей, сообщения о пытках подозреваемых в заграничных «тайных тюрьмах» и о фантастических издевательствах над людьми в тюрьме «Абу-Грейб», они не молчали. Знакомый американский правозащитник и известный адвокат уверенно говорил мне тогда: «Чейни и Рамсфелда (вице-президента и министра обороны) мы обязательно будем судить как военных преступников». Не случилось. И вряд ли случится, пока скамейку присяжных США формирует исключительно из преданных единомышленников.

Но зачем все-таки Буш-младший под откровенно надуманным предлогом и при помощи нагло сфабрикованных «доказательств» вторгся в Ирак? Чтобы «отомстить» за 11 сентября «спонсору и защитнику» террористов, которым назначили Хусейна? Чтобы контролировать иракскую нефть, как пытались объяснить его одержимость агрессией некоторые эксперты? Или чтобы доделать то, что не «доделал» Буш-старший в 1991-м - свергнуть Хусейна и взять Багдад? Но это уж совсем сентиментальная символика.

Саддам Хуссейн во время суда, май 2006 года. Фото: REUTERS

Не напасть на Ирак американцы при Буше-младшем просто не могли. Пропагандистское прикрытие вторжения - поиск оружия массового уничтожения, борьба с международным терроризмом, «освобождение» иракского народа от тирана и прочее - должно было замаскировать главную цель. А она, в конечном счете, была очевидна: зафиксировать в новом однополярном мире безусловное верховенство Соединенных Штатов, ведущих за собой младших союзников. И Ирак был выбран не в последнюю очередь потому, что это был наиболее слабый противник - страна много лет истощалась экономическими санкциями, в политическом отношении была изгоем и удобным «мальчиком для битья». Успех должен был быть быстрым и убедительным.

Что из этого вышло - другое дело. Но американцы даже откровенный свой провал выдают за победу, по всем законам политического маркетинга. Недавнее позорное бегство из Афганистана координатор американского совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на голубом глазу назвал «восхитительной операцией». Да и Ирак, по убеждению Белого дома, тоже американская удача. Свыше миллиона жертв гражданского населения - это ничто по сравнению с укрепившимся американским лидерством…

Вот здесь - с лидерством - присмотримся повнимательней. Ведь иракская авантюра Буша-младшего показала в 2003-м, что в Европе далеко не все были готовы безоговорочно «взять под козырек» при любой команде из Вашингтона. Это была явная угроза американскому лидерству. Оно оказалось в опасности.

Не тогда ли за океаном поняли, что со «старыми» европейскими политиками надо работать решительней и целеустремленней? А может, надо просто поменять их на новых, которые не будут сомневаться в том, что и для них хорошо только то, что хорошо Америке?

Свержение американцами режима Хуссейна обернулось для Ирака годами хаоса. На фото - уличный взрыв во время боев против террористов в Талль-Афаре, 2017 год. Фото: REUTERS

Были сделаны выводы, приняты решения, выделены бюджеты, подобраны кандидаты. Всего-то двадцать лет, а какое теперь единство на Западе в понимании общих интересов с США! Шольц и Бербок в ФРГ, Макрон во Франции, про восточноевропейцев и говорить не приходится, все - «за». Что и требовалось для нового «похода на восток». Теперь на кону опять американское лидерство, только игра идет не в Ираке, а на Украине.