Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» пройдут в Уфе

Фото: Пресс-служба Правительства Республики Башкортостан

15 марта в Уфе состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Летних Игр Сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые реализуются при поддержке федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». В заседании приняли участие заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов, президент Общероссийской спортивной федерации спорта глухих Дмитрий Ребров, а также представители федеральных и региональных органов исполнительной власти.

В ходе заседания Оргкомитета были рассмотрены вопросы подготовки мест проведения соревнований, размещения участников, подготовки спортивных сборных команд России к участию в Играх, организации работы по приглашению спортивных сборных команд других стран и другие организационные вопросы.

Фото: Пресс-служба Правительства Республики Башкортостан

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов поблагодарил руководство республики за большую организационную работу по подготовке игр.

– В целях сохранения соревновательной практики для наших спортсменов мы инициировали проведение этих масштабных состязаний. Уверен, что ответственный подход со стороны Башкортостана позволит провести их максимально хорошо. В этом нет сомнений, – подчеркнул Одес Байсултанов.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров отметил, что, несмотря на ограничения участия российских атлетов в ряде международных соревнований, большое количество иностранных государств и спортсменов заинтересованы в сотрудничестве с Россией.

– Наша республика обладает значительным опытом проведения международных соревнований. Мы хорошими темпами развиваем спортивную инфраструктуру, – отметил руководитель региона. – По поручению Президента России мы построили Центр гимнастики, который носит имя легендарной спортсменки Светланы Хоркиной. Совсем недавно запустили крытый футбольный манеж. Строим гребной канал, Дворец борьбы, Центр фехтования и целый ряд объектов в наших муниципалитетах. Всё это позволяет нам принимать спортивные состязания самого высокого уровня. Все спортивные объекты готовы к проведению соревнований, организационная работа идёт по запланированному графику.

Медали будут разыграны в 21 виде спорта: бадминтон, баскетбол, боулинг, велосипедный спорт – маунтинбайк, велосипедный спорт – шоссе, волейбол, пляжный волейбол, вольная борьба, гандбол, греко-римская борьба, дзюдо, каратэ, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, самбо, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо и футбол.

Организатором Игр выступает Министерство спорта Российской Федерации при участии Общероссийской спортивной федерации спорта глухих и Правительства Республики Башкортостан.