«Я прошу навести порядок и сделать это быстро»: Путин сделал серьезные выводы после общения с людьми в Мариуполе

Путин поручил МВД быстро решать вопросы получения гражданства жителей новых российских регионов. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В понедельник Владимир Путин приехал на расширенную коллегию МВД – это ежегодное большое собрание полицейских, где они подводят итоги и определяются с главными целями работы в будущем.

Первым делом президент заговорил о новых территориях. Примерно с этого же он недавно начал выступление на коллегии Генпрокуратуры.

- Важно оперативно комплектовать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях территориальные структуры. Обязательно надо задействовать и местные кадры, людей, которые на деле доказали свою порядочность, надежность и профессионализм, - заявил президент.

На прошлых выходных российский лидер посетил Мариуполь. Представитель Кремля Дмитрий Песков потом рассказал, что местные жители жаловались на «задержку зарплат, оформление российского гражданства и российских паспортов». Владимир Владимирович пообещал разобраться.

Так как всеми миграционными вопросами сейчас занимается полиция, глава страны не стал долго тянуть с поручениями.

- Я прошу навести здесь порядок и быстро это сделать. Люди хотят быть гражданами нашей страны, идут за получением паспортов. Во-первых, все длится очень долго, месяцами, и в очередях там надо стоять немерено по времени. Кто этим занимается? Это люди должны ответственно подойти к решению этих задач. Если не умеют, надо научить, не хотят - надо повысить куда-нибудь, перевести. Займитесь как следует. Я серьезно говорю! – указал российский лидер.

Но это еще не все. Дольше всего президент говорил о декриминализации экономических преступлений.

- Необходимо следить и за тем, чтобы расследование не нарушало работу предприятий, не становилось причиной распада трудовых коллективов. Конечно, законность надо соблюдать, безусловно. Но вы понимаете, о чём я говорю, - сказал Путин.

Недавно на съезде РСПП он точно так же обратил внимание на «понимание» бизнеса своей социальной роли. Что компании не только деньги должны зарабатывать, но и помогать регионам, в которых работают.

Глава страны дает недвусмысленные сигналы: коммерсанты должны поддержать страну в трудную минуту, а силовикам нельзя их беззастенчиво кошмарить.

Третьей по важности темой стала миграция. Это и оформление бумаг трудовых мигрантов, и оформление гражданства. Российский лидер поручил полиции все операции максимально сделать цифровыми. Он тут же посоветовал МВД сходить за советом в правительство – ведь у кабмина богатый опыт создания всяких электронных госуслуг.

В конце Владимир Владимирович напомнил о попытках раскачать общество из-за границы.

- Эта деятельность является одним из ключевых направлений работы против России со стороны противника. Это очевидные вещи, это ясно из характера действий, это ясно из оперативных источников, мы читаем эти документы, где они ставят перед собой такие задачи - раскачать общество изнутри. И в этом смысле перед МВД стоят очень серьезные задачи, - обратил внимание президент. Глава МВД Владимир Колокольцев рассказал, что водительские права, заканчивающиеся в этом году, автоматически продлеваются еще на три года. Это сделано, чтобы снизить нагрузку на подразделения. В новых регионах уже 135 тысяч водителей по упрощенной схеме заменили водительские удостоверения.