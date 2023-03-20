По злой иронии судьбы трагедия случилась во время празднования дня рождения музыканта

Трагедия, разыгравшаяся в Ярославской области, потрясла поклонников группы Cream Soda, чьи хиты "Плачу на техно" и "Никаких больше вечеринок" сделали музыкантов настоящими звездами. В ночь на понедельник, 20 марта в районе села Диево-Городище пять человек провалились под лед на Волге. Троих из них, в том числе основателя группы Дмитрия Свиргунова, вытащить не удалось. По злой иронии судьбы трагедия случилась во время празднования дня рождения музыканта...

Дмитрию Свиргунову исполнилось 35 лет еще 11 марта, однако из-за занятости свой юбилей он перенес на прошлые выходные. В своем загородном доме на берегу Волги в родной Ярославской области лидер группы собрал компанию из полутора десятков гостей. Отмечание продолжалось до глубокого вечера, а дальше версии расходятся. По одной из них, разгоряченные молодые люди устроили танцы на льду, и он не выдержал тяжести. По другой, вся компания устроила переход на противоположный берег - якобы такая у Свиргунова была традиция. Когда лед треснул, в воду провалились пятеро: четверо мужчин и одна девушка, которую очевидцам удалось быстро вытащить. Еще одного парня - 27-летнего музыканта Аристарха Ухтумского тоже спасли, но он скончался от переохлаждения по дороге в больницу.

Последний кадр с Дмитрием Свиргуновым. Фото: соцсети.

Самого Дмитрия Свиргунова, его 25-летнего брата Романа Свиргунова и 28-летнего актера Георгия Киселева спасти не удалось. Лишь несколько минут назад стало известно, что тело Дмитрия ниже по течению обнаружили водолазы; поиски утонувших брата и друга продолжаются.

В шоу-бизнесе группа Cream Soda всегда держалась особняком: их музыку сложно назвать попсой. Из известных артистов с ними дружили разве что Алекснадр Гудков и Алена Свиридова, которой дозвонился сайт KP.RU.

- Я уже в курсе, мне позвонили, - с тяжелым вздохом призналась певица KP.RU. - Если честно, никаких подробностей я не знаю, нахожусь в состоянии шока. С Димой мы вместе работали, делали ремикс на песню "Розовый фламинго". Он очень хороший музыкант и очень хороший человек. Я много слышала от него об этом доме в Ярославской области, где все произошло... Там они писали песни, можно сказать, это было его место силы. Они даже несколько раз меня приглашали, и я собиралась, но так пока и не доехала. Я сейчас чувствую только шок и ужас от случившегося. Соболезную всем родным и близким...

А вот бывшая солистка группы Анна Романовская, которая после ухода из Cream Soda сохранила с Дмитрием Свиргуновым теплые отношения, общаться отказалась, но опубликовала в соцсетях пронзительное сообщение.

- Вчера я снимала вторую часть клипа, это была съемка под водой, где я должна была тонуть, - рассказала экс-солистка. - Я ложилась на дно и несколько раз захлебывалась, выходила, чтобы слить воду из легких. А сегодня утром я узнала, что Дима, его брат Рома и другие наши общие друзья утонули. Они провалились под лед на реке, где мы написали почти все наши песни. По той реке мы вместе ходили не раз. Как это возможно, что мы вместе тонули вчера. Просто я понарошку...

Тем временем, в соцсетях появилось последнее видео Дмитрия Свиргунова за несколько часов до гибели. Музыкант уже стоит на льду, издавая странные звуки. Подпись к этому ролику оказалась пророческой: "Помогите"...