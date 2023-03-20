Спасти детей от мучения и вернуться к коррупции 90-х? Почему в России до сих пор не отменили ЕГЭ

В стране пошли разговоры, что скоро ЕГЭ вообще могут отменить, вернувшись к «советской системе» образования Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 20 марта, в России началась досрочная сдача школьниками Единого госэкзамена.

Одновременно в стране пошли разговоры, что скоро ЕГЭ вообще могут отменить, вернувшись к «советской системе» образования.

Журналисты «Комсомолки», испытавшие на себе «доЕГЭшную» систему, а теперь — столкнувшись с Единым госэкзаменом у своих детей, сравнили — что лучше. И поспорили.

МНЕНИЕ ПРОТИВ

Не до знаний, сдать бы экзамен

Дина КАРПИЦКАЯ, спецкор «КП», мама школьницы-выпускницы.

- Я полтора года жила в Англии, потом вернулась в родной Краснодар и, представляешь, чтобы сдать ЕГЭ мне пришлось брать репетитора и переучивать свой английский, - рассказывает 26-летняя знакомая.

Ну естественно! У нас же чиновники лучше знают, какой должен быть английский? Все - и дети, и учителя давно в один голос твердят, что ЕГЭ и фундаментальные, прикладные знания существуют в разных параллельных реальностях. Но при этом львиную долю своего учебного времени старшеклассники отдают подготовке к сдаче этих несчастных тестов.

- В 10-м и 11-м классах дети вообще перестают учиться в школе. Все, чем они заняты - подготовка в ЕГЭ по профильным предметам. То есть по трем-четырем - русский, математика и один или два на выбор. Все! Ни тебе физики, биологии, астрономии. Фактически разностороннее образование заканчивается в 9-м. Или даже в 8-м, потому что в 9-м опять же ГИА. И начинается одна сплошная зубрежка и натаскивание на тесты. И в школе, и после нее с репетиторами. Многие альма-матер из-за этого уже вынужденно внедрили эксперимент по свободному посещению уроков, - рассказала мне педагог одной из московских школ.

Да, я и сама это вижу, у меня дочь заканчивает 11-й. Оценки в аттестате при поступлении в вуз вообще до фонаря. Даже если все 5. За красный аттестат добавляют что-то около 3 баллов. Примерно столько же, сколько за значок ГТО. Совсем немного. И на кой черт стараться?

К часу Х - дню сдачи экзамена, дети уже так накручены, что нервы у некоторых не выдерживают. А эмоциональное напряжение в итоге выливается в провал на ЕГЭ. Потому что к и так нервной обстановке в день экзамена добавляются еще психологическое давление на входе в школу. Проверки, рамки, досмотры полицейскими. Тотальный контроль, даже в туалет можно только под надзором педагога.

- Дочь хорошо училась, готовилась поступать в архитектерный, занималась с репетиторами. Но пришла на экзамен по математике и так перенервничала, что просто сдала пустой листок... И она, хорошистка, окончила школу со справкой. Это была трагедия... На выпускной даже не пошла.

Дает ли ЕГЭ знания - большой вопрос. Ну а хитрецы наверняка как списывали, так и умудряются списывать. Не зря же уже не первый год в народе ходят байки и легенды про стобальников из некоторых «блатных» регионов.

МНЕНИЕ «ЗА»

Хотите возвращения «я от Иван Иваныча»?

Владимир ВОРСОБИН, политобозреватель «КП», бывший сельский учитель.

Демонтаж ЕГЭ. Все к нему идет. Под лозунгом – «В советском прошлом учили лучше!»

Есть у контр-революции начало, нет у контр-революции конца…

Понимаю, что возвращение к временам, о которых ностальгирует наше стареющее общество, психологически закономерно, и экзамен - давно стал символом бездушного и неправильного современного образования, но давайте представим – что будет дальше?

К чему приведет отмена ЕГЭ?

Ведь тучи над ним сгустились до грозовых, и после выхода России из Болонской системы, и участившихся призывов из Госдумы – разобраться и с ненавистными чужеземными тестами, - понятно, к чему дело идет.

Как заметил не так давно глава Следственного комитета Бастрыкин:

- Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ... Это просто пытка какая-то для молодежи!»

Хорошо. Давайте представим.

Я как раз хорошо помню пост-советские экзамены, будучи и школьником, и затем учителем средней школы.

Сейчас, при ЕГЭ, напомню – ученик сдает 3 или 4 экзамена (2 обязательных, остальные — на выбор). Затем, он имеет право разослать результаты ЕГЭ в 5 вузов и спокойно ждать зачисления

Мы это отменяем. Взамен получаем советскую систему – каждый выпускник сдает экзамен по 6-7 школьным предметам. А затем подает документы в один единственный вуз, где его ждет гонка на выживание – три экзамена. То есть, вместо 4 экзаменов, наш ребенок получает - 10.

Вы скажете – и пусть 10. Зато победит умнейший!

Беда в том, что в этой системе – как раз нет ни справедливости, ни реального отбора «сильных» выпускников. Ведь ЕГЭ – при всем своем несовершенстве, обеспечивает беспристрастную оценку знаний. Да, направляет деньги родителей на репетиторов, но те – хотя бы учат детей. Зато хваленая советская система высшего образования – в свои поздние времена была насквозь коррумпированной, если – не мафиозной. Так как оценки в школьных выпускных экзаменах и приемных комиссиях ВУЗов – ставились преподавателями, подконтрольными своему начальству, то махровым цветом расцветало «телефонное право», «конвертики» и «я от Иван Иваныча».

От чего, кстати, страна советская четко делилась по кастам. Богатые, влиятельные родители из столиц, и почти бесправные провинциалы. По статистике 75% студентов советских московских и питерских вузов – были дети столичных жителей, и только 25% – из регионов. Сейчас наоборот - 25 столичных, на 75 – остальных.

И, когда снова чиновники начнут ломать то, что так долго строили и настраивали, боюсь, вместо ожидаемого расцвета родного советского образования, мы получим сотни вдруг похорошевших школ, выпускающих исключительно отличников с золотыми медалями, и приемные экзамены – превратившиеся то ли в аукцион, то ли базар. Где все будет решать не вызубренные билеты ребенком, а широта связей и щедрость родителей.

ДОСЛОВНО В ТЕМУ

Президент России Владимир Путин, отвечая на съезде РСПП крупному бизнесмену, пожаловавшемуся, что подготовка к ЕГЭ доводит его дочерей до нервного срыва:

"Для всех должны быть открыты двери. Но если вы думаете, что полная отмена ЕГЭ этому будет способствовать, это спорная точка зрения.

У ЕГЭ есть много минусов, я знаю. И многие наши граждане возмущаются над "чудничеством", которое имеет место быть в этой системе. Это правда. Но с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии учиться в ведущих высших школах страны. Именно с помощью ЕГЭ... Думаю, нужно и дальше совершенствовать систему»