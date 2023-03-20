Он легко заглянул бы к вам в окно пятого этажа: ученые рассказали об одном из самых удивительных существ на Земле

Стоя на земле, зауропод мог бы заглянуть в окна квартиры, расположенной на 5 этаже

Британские и китайские палеонтологи внимательно изучили окаменелости гигантского травоядного ящера, найденные на территории нынешнего Китая еще в 1987 году, и пришли к выводу, что принадлежали они неизвестному ранее виду. Динозавра-зауропода назвали Маменьчизавр (Mamenchisaurus sinocanadorum). Он оказался не самым крупным представителем среди своих «коллег» - бронтозавров, диплодоков, апатозавров, брахиозавров и прочих и титанозавров, знакомых нам по фильмам из цикла «Парк Юрского периода». Но имел самую длинную из них из всех шею - в 15 метров – непропорционально длинную и для своего тела, и хвоста. Тем самым ящер представлял собой самое длинношеее существо из когда-либо обитавших на Земле.

Куда тянул шею Маменьчизавр 160 миллионов лет назад? Ученые пока недоумевают. Казалось бы, самое логичное предположение о том, что ящерам надо было объедать листья с высоких деревьев, не годится. Позвонки шеи Маменьчизавра позволяли поднимать ее лишь под углом в 30 градусов.

В статье, опубликованной в Journal of Systematic Palaeontology, авторы вполне серьезно предполагают, что свои длинные шеи ящеры использовали в битвах друг с другом за самок. Как нынешние жирафы.

Здравая гипотеза все же есть. Странно, что исследователи её не приняли во внимание – она достаточно известна.

Ведь некоторые палеонтологи сомневаются в том, что гиганты жили на суше. Мол, были слишком тяжелы. Поэтому большую часть времени проводили в воде, облегчали себе существование в соответствии с законом Архимеда. Скорее всего так поступали и Маменьчизавры.

Гигантские ящеры ходили в воде на передних лапах – почти плавали, облегчая себе жизнь по закону Архимеда

К примеру, британский ученый, профессор биологии из Кэмбриджа Брайан Форд (Brian Ford) считает, что зауроподы обитали в озерах глубиной от 5 до 10 метров. Передвигались, ступая по дну водоемов всеми четырьмя столбами своих огромных ног. Однако три года назад в Техасе в известковых отложениях древнего высохшего озера были обнаружены следы, которые многотонные гиганты оставили всего-навсего двумя ногами - исключительно передними. Гипотезу пришлось скорректировать весьма оригинальным способом. Как объяснили палеонтологи из Университета Пердью (Purdue University) и Музея естественных наук в Хьюстоне (Houston Museum of Natural Sciences), гиганты держали задние ноги на весу, пользуясь выталкивающей силой воды. Хвостами рулили и подгребали, помогая себе ловчее маневрировать.

Не трудно предположить, что длинные шеи Маменьчизавры использовали, чтобы щипать растительность по берегам и со дна. Биомеханика их позвонков такому как раз не препятствовала.

Конечно, и уподобляться жирафам они могли, но если и дрались, то в воде. Кто ж теперь проверит?