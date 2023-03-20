«Пчелайн» и прочий креатив. Абоненты билайна могут изменить имя сети на экране своих смартфонов

Фото: Shutterstock

Абонентам билайна стала доступна новая креативная функция. Теперь пользователи могут сменить имя оператора на экране смартфона на что-то необычное. Один из вариантов – «Пчелайн».

Новая услуга называется «Мое имя сети». Данную функцию поддерживает большинство устройств и SIM-карт.

Услуга предоставляется на всех тарифах предоплатной системы расчетов билайн Россия. За первые 2 дня платить не нужно, далее стоимость данной функции – 2 рубля в сутки или 49 рублей в месяц в зависимости от региона SIM-карты. При этом пользователи Тарифа UP могут поменять название сети на «пчелайн» бесплатно.

В течение оплаченного периода менять имя сети можно неограниченное число раз, хоть каждый день. В международном роуминге, а также со включенным VoWiFi измененное имя сети может не отображаться.

Для подключения нужно обновить мобильное приложение билайн (12+) до последней версии и в разделе услуг «Популярное» подключить услугу «Мое имя сети». Для переименования имени сети можно использовать буквы, цифры и ряд спецсимволов — при этом длина нового имени может быть не более 7 символов на кириллице и 10- на латинице.

Реклама: beeline.ru