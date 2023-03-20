Священники-педофилы и невинные дети: Папу римского Иоанна Павла II тянут из могилы в политику

Папу римского Иоанна Павла II обвинили в том, что он покрывал священников-педофилов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В октябре 2023 года в Польше должны пройти парламентские выборы. Консервативная правящая партия «Право и справедливость» (PiS) теряет популярность в стране и может лишиться большинства в новом составе польского сейма. В заслугу себе PiS всегда ставила служение католическим традициям и за счет этого гарантированно получала голоса многочисленных прихожан костелов - особенно в небольших городах и сельской местности. Не случайно иконой партии стал поляк Кароль Войтыла, ставший папой римским и занимавший святой престол под именем Иоанна Павла II свыше четверти века, вплоть до своей смерти в 2005 году. В нынешней Польше его особо почитают за вклад в развал социалистического строя путем поддержки профсоюза «Солидарность» в 80-е годы прошлого века.

И вдруг на эту икону покусились. Да еще как! Независимая телекомпания TVN, принадлежащая американской корпорации Warner Bros Discovery Inc., показала документальный фильм, в котором намекалось на связь почившего папы со священниками, подозреваемых в изнасиловании детей. Якобы, еще будучи кардиналом в своем родном Кракове, он покрывал уличенных в педофилии ксендзов и переводил их в другие приходы. В Варшаве отреагировали гневно: назвали фильм пасквилем, обвинили оппозицию в проведении гибридной войны, направленной на то, чтобы вызвать разногласия и напряженность в польском обществе, и, наконец, вызвали в МИД для объяснений посла США в Польше Марка Бжезинского (между прочим сына ярого американского русофоба Збигнева Бжезинского). В Вашингтоне никак не комментировали этот инцидент.

Скандал вызвал у поляков двойственную реакцию. Как сообщило американское издательство Politiko, он спровоцировал коллективный крах» в рядах партии «Право и справедливость». Но, с другой стороны, опросы показали, что поддержка Иоанна Павла II в стране выросла с 60 до 65 процентов. Правительство и связанные с ним СМИ начали масштабную кампанию в защиту «польского папы». Гигантское изображение понтифика спроецировали на фасад президентского дворца в Варшаве. А общественная вещательная компания теперь транслирует его прошлые проповеди.

Оппозиция со своей стороны обвинила правящую партию в лицемерии. «Вы не хотите защищать Иоанна Павла II, вы хотите подписать его в PiS!», - заявил депутат от Гражданской платформы Павел Коваль во время дебатов в парламенте.

Представитель телекомпании TVN в ответ на обвинения польской стороны заявил: «Роль свободных и надежных средств массовой информации заключается в том, чтобы сообщать факты, даже если они болезненны и их трудно принять». Он также подчеркнул, что авторы фильма не только полагались на архивные файлы социалистической эпохи, но и связывались с людьми, которые подвергались насилию со стороны священников.

И напоследок - довольно неуклюже попытался защитить своего предшественника нынешний папа римский Франциск. «Необходимо разместить вещи в свое время... В то время все было скрыто», - сказал он аргентинской газете La Nacion.