Больше половины россиян признались, что не доверяют iPhone и опасаются слежки

Россияне заявили, что не доверяют западной технике, в том числе iPhone, и опасаются, что через смартфоны за ними может вестись слежка. Фото: Shutterstock

Россияне заявили, что не доверяют западной технике, в том числе iPhone, и опасаются, что через смартфоны за ними может вестись слежка. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU. Участники опроса отреагировали на новость о том, что сотрудников администрации президента РФ обязали избавиться от iPhone к 1 апреля из-за их уязвимости перед хакерскими атаками, взломами и шпионажем, и сообщили, что никогда не доверяли этой технике.

Так, 64% респондентов заявили, что принципиально никогда не покупали технику Apple, поскольку не доверяют ей и считают ее небезопасной.

4% добавили, что скорее постараются перейти на китайскую технику с западной. По крайней мере, с Китаем у России хорошие отношения, их производителей хочется поддерживать, в отличие от европейских и американских компаний, которые решили покинуть наш рынок, не подумав о своих клиентах в России.

Еще 13% и вовсе заявили, что с удовольствием перешли бы на отечественную технику, купили бы себе российский смартфон, если бы такие были продаже. Респонденты допускают, что российские смартфоны существуют и сейчас, но они настолько не раскручены, что о них никто не знает, а сейчас самое время развивать собственные технологии и импортозамещать популярные гаджеты.

2% участников исследования и вовсе заявили, что возможность слежки через смартфон пугает их настолько сильно, что они задумываются о том, чтобы вернуться к кнопочным телефонам. А некоторые признались, что пользуются кнопочными телефонами уже сейчас, а смартфон используют в дополнение по работе или ради развлечений.

«У меня вся информация на старом-престаром кнопочном телефоне. А смартфон только для развлекаловки, на нем ничего нет», - рассказывает участница опроса.

И только 17% опрошенных говорят, что не боятся шпионажа через смартфон, поэтому продолжат пользоваться тем гаджетом, который у них есть, и впредь они планируют покупать только ту технику, которая им подходит по цене и функционалу, не опасаясь слежки западных спецслужб.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 7,4 тысячи человек.