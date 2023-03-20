Мирный план по Украине, чудо и новые выборы: главное из встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Российский лидер встретил главу Китая в Кремле.

Президент назвал коллегу «дорогим другом» и поздравил с недавним переизбранием на третий срок. Визит в нашу страну – первый у председателя Си после выборов.

- За последние годы Китай сделал колоссальный рывок в развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес. Мы даже немножко вам завидуем, - признался Владимир Владимирович.

Путин перечислил причины китайского экономического чуда: рыночная экономика и уверенный политический курс.

- Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. Знаем, что вы исходите из принципа справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, неделимой безопасности для всех сторон, - отметил российский лидер.

Месяц назад Пекин опубликовал свой мирный план для Украины. В КНР считают, что всем надо прекратить стрельбу и «отказаться от менталитета Холодной войны».

- Я рад тому, что вы сочли возможным приехать вечером, чтобы в дружеской обстановке поговорить о всех интересующих вопросах, - сказал Путин.

На сегодняшний вечер у обоих политиков запланирован ужин тет-а-тет, где они смогут поговорить без свидетелей.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее рассказал, что личная беседа очень важна для отношений России и Китая.

- Особенности (визита председателя Си – Ред.) в том, что никаких дополнительных протокольных штучек не будет. Главное – переговоры, переговоры, переговоры, - сообщил Ушаков.

Лидер КНР во время протокольного приветствия вспомнил о президентских выборах 2024 года.

- В будущем году президентские выборы. Благодаря вашему сильному руководству страна добилась процветания. Уверен, что российский народ поддержит вас в ваших добрых начинаниях, - сказал Си Цзиньпин.

Отметим, что сам Владимир Владимирович о планах баллотироваться на следующий срок не объявлял. Но это не стало помехой доброжелательности китайского лидера. - Действительно наши страны имеют много одинаковых или схожих целей в стремлении идти вперед, - резюмировал глава КНР.

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