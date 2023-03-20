Что даст оленеводам статус кочевника?

Оленеводам необходимо придать статус кочевника, что повлечет за собой решение целого круга вопросов, в том числе мер социального, пенсионного обеспечения, охраны их здоровья. Фото: Фонд Росконгресс

В Нерюнгри (Якутия) завершила работу международная конференция «Устойчивое развитие северного домашнего оленеводства в условиях глобальных перемен в Арктике». Мероприятие прошло в рамках первого в стране Международного чемпионата по традиционному оленеводству, которое входит в план председательства России в Арктическом совете в 2021 – 2023 годы (оператор события – Фонд Росконгресс). Участники конференции отметили, что вопросы развития северного домашнего оленеводства важны экономически, а также имеют глубокое социальное значение.

КАК ПРИВЛЕЧЬ МОЛОДЕЖЬ?

«В настоящее время отрасль благодаря комплексной государственной поддержке вступила в новый этап развития, приостановлен спад, поголовье оленей растет. В рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства» Минсельхозом РС(Я) реализованы мероприятия по технической модернизации оленеводства», — сообщил заместитель председателя правительства Якутии Михаил Никифоров.

В Якутии на начало 2023 года количество северных домашних оленей составило 168 тысяч голов, это около 9% от общего поголовья оленей в стране. По данному показателю Якутия занимает третье место в России. Всего в хозяйствах региона заняты 989 оленеводов и 232 чумработницы (проще говоря, домохозяйки, на которых держится быт чума). Порядка 126 тысяч голов оленей пасутся в 13 арктических и северных районах, которые входят в состав сухопутных территорий Арктической зоны России.

Зампред правительства республики указал на необходимость повсеместного введения изгородного содержания северных оленей в районах таежной зоны, где ведется интенсивное освоение территорий и отторжение пастбищ. Острой остается проблема нехватки кадров. Из-за глобального потепления климата ухудшаются условия ведения оленеводства на Крайнем Севере. Так, например, среднегодовая температура воздуха в городе Верхоянске возросла на 1,7 градусов, что вызывает зимние оттепели, высокие весенние паводки и засуху, лесные пожары и увеличение осадков осенью.

Кроме того, Михаил Никифоров призвал усилить господдержку на повышение рентабельности и качество жизни оленеводов, что позволит вывести на новую ступень развития товарное оленеводство и крупные хозяйства, а также поддержать родовые общины.

«ТОГДА МЫ НАУЧИЛИСЬ ОТСТАИВАТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ»

Представители арктических регионов проводят большую работу в Государственной думе и Совете Федерации по развитию отрасли.

«Приняты очень хорошие законы... В 2000 годах мы переживали период, когда было изъятие правовых норм из федерального законодательства. Тогда мы учились отстаивать свои интересы», - отметил сенатор РФ от Ямало-Ненецкого автономного округа, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (КМНС), Сибири и Дальнего Востока России Григорий Ледков.

Сенатор напомнил, что один из приоритетов жизни КМНС выражен в нормах Конституции, подтверждены гарантии государства в сохранении этничности коренных народов. Принят федеральный закон о государственном учете коренных малочисленных народов Севера - это главный инструмент определения национальной принадлежности. Сегодня стоит задача путем внесения поправок в федеральное законодательство урегулировать вопросы охоты и добычи рыбы для оленеводов и коренных малочисленных народов Севера.

«Поправки по охоте уже вступили в силу. Сейчас мы внесли закон по традиционному рыболовству, чтобы снять заявительный принцип. Если мы решим эти вопросы оленеводы смогут свободно добывать дичь и рыбу для пропитания. Затем мы хотим поднять вопросы статуса кочевника. Сегодня, к сожалению, такого понятия в России нет. Кочующим коренным малочисленным народам Севера надо придать статус кочевника. Это повлечет за собой решение целого круга вопросов для оленеводов, в том числе мер социального, пенсионного обеспечения, охраны их здоровья», - отметил Григорий Ледков.

Участники конференции отметили, что вопросы развития северного домашнего оленеводства важны экономически и имеют глубокое социальное значение. Фото: Фонд Росконгресс

«УНИКАЛЬНАЯ ИЕНГРА»

Село Иенгра – компактное место проживания эвенков, оленеводческий центр Нерюнгринского района. Именно здесь на льду одноименной реки состоялся Международный чемпионат по традиционному оленеводству, в котором приняли участие 52 гостя из северных районов России и Монголии. В ближайшее время в селе планируется открыть этнографический комплекс «Уникальная Иенгра».

«Уникальная Иенгра» даст возможность сохранить вековые традиции и уклад жизни, приобщиться к эвенкийской культуре, - пояснил руководитель проекта Алексей Семенов. - Мы создадим не только уникальный туристический продукт, но и научно-образовательный центр, решим ряд важнейших социальных задач».

Расскажем о проекте подробнее. В селе планируется построить историко-этнографический музей и мастерские народных промыслов. На территории комплекса также предлагается развернуть первый в России круглогодичный центр отдыха и оздоровления для детей коренных малочисленных народов Севера. На берегу реки Иенгра обустроят место для проведения традиционных обрядов, ресторан национальной кухни, гостиницу в этническом стиле и глэмпинг-парк.

В селе также планируется разместить научный центр по изучению и сохранению горно-таежной эвенкийской породы оленя. Готовность принять участие в проекте выразили специалисты Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова. Планируется присвоить статус агрошколы Иенгринской школе и в последующем развернуть на ее базе центр подготовки специалистов в области оленеводства.

«Реализация проекта позволит реализовать достойный, конкурентоспособный продукт внутреннего туризма. На начальном этапе мы планируем создать порядка 70 рабочих мест», - резюмировал Алексей Семенов.

ПЛОЩАДЬ – 34 ВАТИКАНА

Если Иенгра - оленеводческое сердце Нерюнгринского района, то город Нерюнгри – это его промышленный центр. Второй по величине город Якутии, основанный в 1975 году. А начинался он с того, что руководство Советского Союза приняло решение добывать обнаруженные в этом районе гигантские запасы коксующегося угля (450 млн тонн!). Предприятие «Якутуголь» (входит в группу «Мечел») еще называют «черной жемчужиной», поскольку на протяжении многих лет сохраняло за собой звание самого крупного угледобывающего предприятия Дальнего Востока. 19 марта предприятие отметило 44 года.

Масштаб разреза «Нерюнгринский» поражает воображение. Для сравнения: площадь разреза составляет более 15 квадратных километров, на этой территории поместилось бы 34 государства Ватикан!

…Выходим из «вахтовки». У экскаватора стоят несколько «БЕЛАЗов» (свой вес – по 200 тонн, еще по 220 тонн перевозят). Один из них в игривой расцветке – несколько лет назад принимал участие в съемках клипа Наташи Королевой.

Сейчас компания проводит политику активного импортозамещения.

«У нас есть импортные экскаваторы. Отказываться от них, пока они не выработали свой ресурс мы не собираемся. Но при этом переходим на отечественную технику. С 2018 года купили три ЭКГ-18 (емкость ковша – 18 кубов; производство «Уралмашзавода»), в этом году поступили две отечественные буровые установки, придут еще шесть экскаваторов, 15 «БЕЛАЗов» и бульдозера», - сообщил главный специалист «Якутуголь» Александр Чорный.

Сейчас по стопам «Якутуголь» идут несколько молодых предприятий. Пожалуй, главная из них звезда – угледобывающая компания «Колмар».

…На улице пурга. Зима накануне большой оттепели пытается показать кто в доме хозяин. Но со смотровой площадки все-равно виден масштаб уже сделанных работ. Строительство горно-обогатительного комбината «Инаглинский» идет с 2017 году: это сама шахта и две обогатительных фабрики.

«Сейчас идет строительство ГОК «Инаглинская-2.2». В декабре 2023 года планируется ее запуск в эксплуатацию, - отметил заместитель генерального директора — исполнительный директор «УК «Колмар» Сергей Ширяев. Также до конца 2023 года планируется открыть построенную железнодорожную инфраструктуру. Таким образом предприятие завершит строительство основных объектов.

«Уже совсем скоро шахта выйдет на добычу 15 млн тонн угля в год. В России это будет подземное предприятие с самой большой производственной мощностью», - резюмирует Сергей Ширяев.