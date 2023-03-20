В Мурманской области прошли учения спецназа Росгвардии и МВД Беларуссии

Фото: Росгвардия

«Траверс особого назначения 2023» - под таким названием прошли международные тактико-специальные занятия подразделений специального назначения Росгвардии и МВД Республики Беларусь.

Фото: Росгвардия

«На протяжении двух недель сотрудники СОБР «Рысь» ЦСН СР Росгвардии и бойцы специального подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» МВД Республики Беларусь оттачивали навыки проведения спецопераций в условиях горно-лесистой местности в Арктической зоне. Спецназовцы отработали эффективные действия групп боевого порядка в условиях лавинной опасности, при поиске пострадавших после схода лавин и ориентировании на местности в горном массиве Хибин, отрабатывали способы и методы выживания в сложных условиях Арктической зоны», - рассказали в Росгвардии.

Фото: Росгвардия

Под руководством опытных инструкторов участники международных сборов совершенствовали навыки альпинистской подготовки, строительства снежных убежищ, а также в оказании догоспитальной помощи в арктических условиях. Особое внимание во время занятий уделялось тактике работы спецназовцев на снегоходах в составе мотоманевренных групп.

Фото: Росгвардия

Помимо отработки тактики действий боевых порядков по нейтрализации незаконного вооруженного формирования, спецназовцы на практике осуществили беспарашютное десантирование на неподготовленные площадки горного массива Хибины, расположенные на высотах более 800 метров: десантировалась по канату с борта вертолета на горную вершину, после чего спустилась на лыжах к рубежу проведения спецоперации.

Фото: Росгвардия

Глава Росгвардии Виктор Золотов и его заместитель Владислав Ершов высоко оценили уровень подготовки участников занятий, отметив их высокий профессионализм и боевую выучку.