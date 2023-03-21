Человеческие жертвы огненной "бабе" и кресты в катакомбах «Азовстали»: пугающие тайны освобожденного Мариуполя

В Мариуполе, находящемся в стороне от обстрелов, сейчас идет процесс не менее важный, чем восстановление домов и дорог. Это примирение людей Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Трасса Донецк – Мариуполь отремонтирована хорошо, добротно. На ней почти не осталось ям от артиллерийских прилётов, большая их часть заделана. Ещё летом приходилось объезжать разбитые мосты, под обломками которых пряталась военная техника, а сейчас они восстановлены. Обочины дорог выстрижены, не осталось ни одной таблички «Осторожно, мины!», видимо и мин уже нет. На блок-постах спрашивают только паспорт, пропускают быстро. Временами трасса проходит близко к линии соприкосновения, поэтому к сохранившимся украинским противотанковым бетонным кольям добавились наши бетонные пирамидки - «зубы дракона».

- Раньше мы по этой дороге носились под 200. За час до Мариуполя доезжали, – рассказывает мне Ирина, московский волонтёр. Сейчас она живёт в Петровском районе Донецка, одном из самых опасных.

- Так ведь асфальт в ямах был, как по нему с такой скоростью ездить?! – удивляюсь я.

- А что делать? Дорога простреливалась. Несколько машин мы разбили, конечно...

ГОРОД СТРОИТСЯ

Моя старая «Нива» под 200 не может, еле вытягивает 90. Натужно ревет, гремит как мотолыга. Я еле слышу тихий голос Ирины. Маленькая, сухонькая, в длинной пуританской юбке, крестится на каждый храм, мимо которого проезжаем. И абсолютно бесстрашная. Она с 2014 года ездит на Донбасс, возит гуманитарную помощь, одежду, еду. Неоднократно была под обстрелами, точнее сказать – живёт под ними. Знает многих командиров, и её знают многие. А сейчас едет в Мариуполь, чтобы отвезти пять мешков с продуктами и передать просьбу главе города выделить помещение для открытия центра психологической помощи. Такая помощь нужна пережившим бои горожанам не меньше, чем еда или одежда. Люди уставшие, недоверчивые, нервные...

В городе появились новые многоэтажки Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Хотя сейчас идут активные работы по восстановлению города, и по сравнению с летом ситуация намного лучше.

Разрушенные дома разбирают и сносят, чтобы на их месте построить новые. А в Невском районе, на юго-западе города, появились новые многоэтажки, в которых с осени живут люди. Восстановлены некоторые дома в центре города, а кое-где даже работают лифты.

ХАЗАРСКИЕ КАТАКОМБЫ

Мариуполь менялся у Ирины на глазах. Она ездит сюда с прошлой весны, когда брали «Азовсталь».

- Мы раздавали еду на улицах, - вспоминает она. – Люди были голодные, вставали в очередь. В том числе и ВСУ-шники. Мы их не прогоняли.

- А как вы поняли, что они из ВСУ? - поражаюсь.

- Это было видно по лицам, по рукам. Иногда особые татуировки были заметны.

Когда «Азовсталь» освободили, Ирина с группой верующих обошла завод крёстным ходом - «чтобы защитить город от зла».

- Тогда всё заминировано было. Но нам военные разрешили, показали где аккуратнее можно пройти. Где-то пришлось под вагонами проползать. А в ковше для расплавленного металла мы крест поставили. Там, где раньше у «азовцев»* баба сатанинская стояла.

Идут активные работы по восстановлению города. Фото: Андрей Чередниченко/ТАСС

- Что за баба?

- Ну, огненная баба, ритуальная. Ей «азовцы»* молились, обряды и мессы совершали.

Я нашёл в сети фотографию этой «бабы». Стальная обнаженная женщина, объятая пламенем.

- Может это просто арт-объект?

- Не-ет, - печально тянет Ирина. – Молились они ей, человеческие жертвы приносили, кровью кропили. Мы эту бабу сожгли. И крест поставили. Хотим ещё в подземелье кресты поставить. Там четыре этажа вниз уходят. Бывшие хазарские катакомбы, над ними в советское время завод и поставили, чтобы их как бомбоубежище в случае чего использовать. Катакомбы длинные, соединяют «Азовсталь» и завод Ильича.

Огненная баба

Я слушаю её рассказ как страшную историю из тех, что полушёпотом рассказывали в пионерских лагерях после отбоя.

ОСИНЫЙ УЛЕЙ РАЗМЕРОМ С ГОРОД

Но тут мы подъезжаем к заводу.

Разрушенный, обожжённый, прошитый снарядами и бомбами комплекс «Азовстали» - одно из самых жутких строений, возведённых человечеством. Нагромождение конструкций, спутанные клубком трубы. Кажется, это дело рук вообще не человека. Его будто склеили лапки гигантских насекомых, ведомых негуманоидной логикой. Разбухший осиный улей, чёрный термитник размером с город. Глядя на него, действительно, хочется перекреститься.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Останавливаться возле «Азовстали» нельзя и негде, там стоят наблюдательные посты. Но я, проехав чуть вперед, включив «аварийку», всё-таки встаю на мосту, чтобы сделать фото.

- Молодой человек! – окликают меня. Из ниоткуда появляется вооруженный боец и смотрит на меня с подозрением. – Здесь нельзя снимать! Документы покажите.

Показываю паспорт, редакционное удостоверение, телефон. Ещё ничего сфотографировать не успел. Часовой успокаивается:

- В ту сторону можете сделать снимок, а в эту нельзя.

БАБУШКИ ШЛЮТ ГРИБЫ И ВАРЕНЬЕ

Едем в Левобережный район Мариуполя, микрорайон Восточный. Здесь тоже шли бои, как и повсюду в городе. Но сам район выглядит оживлённо, на улицах много машин, людей, подростков. Мариупольцы возвращаются домой. Кто из России, а кто с Украины - через Европу и опять же Россию.

По всему району заметны строительные работы. Прокладывают новые кабели, заделывают проломы в стенах, вставляют окна. Красят школы, больницы.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Мы у входа в гуманитарный центр, в котором работают три человека. Старшая здесь Алла, ей помогают молодой парень Антон и девушка Оксана, все они местные. Сами организовали этот центр. Заняли пустующий бывший магазинчик и хранят там одежду, еду, посуду, лекарства для нуждающихся. Гуманитарка приходит со всей России, присылают даже банки с вареньем, грибами от российских бабулечек, старающихся помочь, чем могут.

- Давайте ваши мешки! Антон, помогай! – кричит Алла.

Антон живёт в частном секторе. Дом его разрушен по документам на 83%. Как жить в оставшихся 17% непонятно, но администрация обещает выделить стройматериалы. Получается, жителям многоэтажек полегче. Им за разбитую квартиру дают новую. А разрушенный дом - надо восстанавливать самому.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

«ЧТО ОН, НЕ ЧЕЛОВЕК, ЧТО ЛИ? ПОМОГАЕМ ВСЕМ»

У Аллы в 2014-м украинские власти схватили мужа. Он до сих пор числится пропавшим без вести. Когда начался штурм города, Алла пряталась в подвале.

- Воды у нас не было, - вспоминает она. – Выбирались в балку, там колодцы с жёлтой водой. Люди, уезжая, оставляли дома животных. Надеялись, что скоро вернутся. А животные от голода с ума сходили. Мы выбивали окна, чтобы их выпустить...

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

После освобождения города, Алла с другими волонтёрами помогала разгребать завалы, сообщала сапёрам о минах и застрявших в стенах неразорвавшихся снарядах. Сейчас у неё под опекой 300 семей. Кризис уже позади, люди в основном накормлены, одеты. Но ситуации разные: есть погорельцы, многодетные... Бывает, появляются и неопределённые личности.

- Один мужчина, мятый, уже три раза приходил за едой и одеждой, из подвалов, наверно, такие вылазят, - предполагает она.

Трасса Донецк – Мариуполь отремонтирована хорошо, добротно. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

- И вы ему тоже гуманитарку выдали?

- А что он, не человек, что ли? Выдали.

Помогают всем. В городе есть крупные гуманитарные центры, но там нужно предъявлять документы, а у некоторых горожан они сгорели. Восстановление займёт месяцы. В центре у Аллы помогают каждому в районе, кто попросит. Конечно, есть и хитрецы, которые ходят от одного центра к другому и выпрашивают помощь подороже, а потом продают. Чтобы не было такого, недавно завели общую информбазу.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Кажется, что в Мариуполе, находящемся в стороне от обстрелов, сейчас идет процесс не менее важный, чем восстановление домов и дорог. Это примирение людей. Здесь ещё помнят пережитое, но уже мирно живут и работают. И видимо, хотели бы простить друг друга. Может начал действовать установленный на «Азовстали» крест? Сложно сказать.

*«Азов» - запрещенная в РФ террористическая организация