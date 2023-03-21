Анекдоты: Кошка пробежала по моей клавиатуре и стала блогером…

В цирк приходит дрессировщик с новым номером - дрессированный крокодил. Прослушивание: крокодил встает на задние лапы, берет скрипку и играет что-то из Вивальди. Директор цирка недовольно качает головой: «Нет, не Ойстрах!»

* * *

Если бы не русский язык, Гондурас так бы и остался маленькой, практически никому не известной страной в Южной Америке.

* * *

- Как все ужасно, - плачет девушка в плечо своему жениху. - Мой отец вчера проиграл в карты все состояние, и мы теперь не сможем пожениться!

- Не переживай, - говорит жених. - Это я выиграл у него все деньги на всякий случай!

* * *

Скрестив дятла и страуса, орнитологи запатентовали экологически чистый отбойный молоток.

* * *

Директор завода по производству вазелина в очередной раз ускользнул от налоговой.

* * *

- Цены на помидоры у нас теперь дороже, чем где?

- Чем где бы то ни было.

* * *

Каждая женщина должна помнить: обеды будут вкуснее, если готовить их реже.

* * *

Все сбудется.

Надо только расхотеть.

* * *

«Хана Америке!» - подумал Павел Семенович, прочитав на обменнике «Долларов нет».

* * *

- Ой, девочки, вчера замучилась так... Еле-еле с мылом сняла!

- Кольцо?

- Обруч!..

* * *

На собеседовании.

- Сколько времени проработали в предыдущем месте?

- Пять лет.

- А почему ушли?

- Так амнистия же...

* * *

Самые правильные отношения начинаются зимой.

Если вы понравились друг другу в куче одежек, шапке и с красным носом - это точно любовь!

* * *

- Дорогой, а давай назовем сына Ираклий, а дочку - Василиса.

- Ага, и будут они потом дядя Ира и тетя Вася.

* * *

Сын депутата поступил в МГУ без сдачи экзаменов. На его месте так поступил бы каждый.

* * *

Объявление в летящем самолете:

- Уважаемые пассажиры, наш Ту-134 садится. У кого есть зарядка от Ту-134, просьба пройти в кабину пилота.

* * *

Подскажите, а печатать дома на цветном принтере доллары и евро - это еще статья за фальшивомонетничество или уже медаль за импортозамещение?

* * *

«Вырастешь - поймешь», «Нашел, чем интересоваться», «Оно тебе надо?», «Не забивай себе голову ерундой» и другие способы скрыть от детей свою безграмотность.

* * *

- Папа, почему мою сестру зовут Роза?

- Потому что твоя мама очень сильно любит розы.

- Спасибо, папа.

- Не за что, Вискарик.

* * *

- Помнишь, ты ходил в магазин за картошкой?

- Да. И что, она вся испортилась?

- Нет, она вся свекла. Сходи еще.