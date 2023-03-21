Анекдоты: Кошка пробежала по моей клавиатуре и стала блогером…

В цирк приходит дрессировщик с новым номером - дрессированный крокодил. Прослушивание: крокодил встает на задние лапы, берет скрипку и играет что-то из Вивальди. Директор цирка недовольно качает головой: «Нет, не Ойстрах!»
* * *
Если бы не русский язык, Гондурас так бы и остался маленькой, практически никому не известной страной в Южной Америке.
* * *
- Как все ужасно, - плачет девушка в плечо своему жениху. - Мой отец вчера проиграл в карты все состояние, и мы теперь не сможем пожениться!
- Не переживай, - говорит жених. - Это я выиграл у него все деньги на всякий случай!
* * *
Скрестив дятла и страуса, орнитологи запатентовали экологически чистый отбойный молоток.
* * *
Директор завода по производству вазелина в очередной раз ускользнул от налоговой.
* * *
- Цены на помидоры у нас теперь дороже, чем где?
- Чем где бы то ни было.
* * *
Каждая женщина должна помнить: обеды будут вкуснее, если готовить их реже.
* * *
Все сбудется.
Надо только расхотеть.
* * *
«Хана Америке!» - подумал Павел Семенович, прочитав на обменнике «Долларов нет».
* * *
- Ой, девочки, вчера замучилась так... Еле-еле с мылом сняла!
- Кольцо?
- Обруч!..
* * *
На собеседовании.
- Сколько времени проработали в предыдущем месте?
- Пять лет.
- А почему ушли?
- Так амнистия же...
* * *
Самые правильные отношения начинаются зимой.
Если вы понравились друг другу в куче одежек, шапке и с красным носом - это точно любовь!
* * *
- Дорогой, а давай назовем сына Ираклий, а дочку - Василиса.
- Ага, и будут они потом дядя Ира и тетя Вася.
* * *
Сын депутата поступил в МГУ без сдачи экзаменов. На его месте так поступил бы каждый.
* * *
Объявление в летящем самолете:
- Уважаемые пассажиры, наш Ту-134 садится. У кого есть зарядка от Ту-134, просьба пройти в кабину пилота.
* * *
Подскажите, а печатать дома на цветном принтере доллары и евро - это еще статья за фальшивомонетничество или уже медаль за импортозамещение?
* * *
«Вырастешь - поймешь», «Нашел, чем интересоваться», «Оно тебе надо?», «Не забивай себе голову ерундой» и другие способы скрыть от детей свою безграмотность.
* * *
- Папа, почему мою сестру зовут Роза?
- Потому что твоя мама очень сильно любит розы.
- Спасибо, папа.
- Не за что, Вискарик.
* * *
- Помнишь, ты ходил в магазин за картошкой?
- Да. И что, она вся испортилась?
- Нет, она вся свекла. Сходи еще.