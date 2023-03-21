Вопрос дня: Какой стих вспоминается вам прежде всего?
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Сергей Степашин, экс-премьер:
- Много лет назад, мальчишкой, я занял третье место на ленинградском конкурсе чтецов. Читал Лермонтова: «Скажи мне, ветка Палестины: / где ты росла, где ты цвела, / Каких холмов, какой долины / Ты украшением была?» Эти стихи я прочту маме, Людмиле Сергеевне, - 21 марта ей 95 лет.
Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео»:
- Вспоминаем часто величайшего метеоролога среди поэтов - Пушкина. Как же метко он описывал погоду. «Буря мглою небо кроет», «Мороз и солнце», «Но наше северное лето - карикатура южных зим».
Владимир Скобцов, поэт и бард,
«Орфей Донбасса», Донецк:
«Мы?.. За Донбасс? Донбасс - за нас!
За всех за нас - Донбасс,
За всех, кому хотят отсечь
Родной язык, родную речь
И уничтожить целиком -
Кого? Отвечу прямиком:
Крещенных русским языком!» Это стихи Юнны Мориц.
Геннадий Онищенко, академик РАН:
- «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь». Сам я в юности стихов не писал, а сейчас тем более не пишу.
Юрий Поляков, писатель, драматург, поэт:
- Я вспомню «Комсомолку», ее «Алый парус», где в 1976-м (когда я служил в Группе советских войск в Германии) была моя первая публикация: «Полночный гость в квартиру постучит, / Сухая половица где-то скрипнет, / А бабушка моя проснется, вскрикнет / И успокоится - дед взял на фронт ключи».
Валерий Трапезников, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:
- С ходу, конечно, в голову приходит пушкинское: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты...» А в юности я Есенина «переделывал», признаюсь, в не очень приличном уклоне. Но сейчас уже не вспомню.
Ольга Чиркова, зав. Центром общественного здоровья города Химки:
- Николай Заболоцкий: «Не позволяй душе лениться! / Чтоб в ступе воду не толочь, / Душа обязана трудиться / И день и ночь, и день и ночь!» Сейчас эпоха быстрой смены декораций. Человек должен быть постоянно в тонусе.
Сергей Сотников, победитель рэп-батлов, Челябинск:
- Помню свой первый трек, который написал в 8-м классе. «На озере посидим на какой-нибудь лавочке, / Катамараны ездят туда-сюда. / Там дети мелкие играют в салочки, / А мы с тобой, обнявшись, едим семечки...»
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