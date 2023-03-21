Вопрос дня: Какой стих вспоминается вам прежде всего? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей Степашин, экс-премьер:

- Много лет назад, мальчишкой, я занял третье место на ленинградском конкурсе чтецов. Читал Лермонтова: «Скажи мне, ветка Палестины: / где ты росла, где ты цвела, / Каких холмов, какой долины / Ты украшением была?» Эти стихи я прочту маме, Людмиле Сергеевне, - 21 марта ей 95 лет.

Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео»:

- Вспоминаем часто величайшего метеоролога среди поэтов - Пушкина. Как же метко он описывал погоду. «Буря мглою небо кроет», «Мороз и солнце», «Но наше северное лето - карикатура южных зим».

Владимир Скобцов, поэт и бард,

«Орфей Донбасса», Донецк:

«Мы?.. За Донбасс? Донбасс - за нас!

За всех за нас - Донбасс,

За всех, кому хотят отсечь

Родной язык, родную речь

И уничтожить целиком -

Кого? Отвечу прямиком:

Крещенных русским языком!» Это стихи Юнны Мориц.

Геннадий Онищенко, академик РАН:

- «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь». Сам я в юности стихов не писал, а сейчас тем более не пишу.

Юрий Поляков, писатель, драматург, поэт:

- Я вспомню «Комсомолку», ее «Алый парус», где в 1976-м (когда я служил в Группе советских войск в Германии) была моя первая публикация: «Полночный гость в квартиру постучит, / Сухая половица где-то скрипнет, / А бабушка моя проснется, вскрикнет / И успокоится - дед взял на фронт ключи».

Валерий Трапезников, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- С ходу, конечно, в голову приходит пушкинское: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты...» А в юности я Есенина «переделывал», признаюсь, в не очень приличном уклоне. Но сейчас уже не вспомню.

Ольга Чиркова, зав. Центром общественного здоровья города Химки:

- Николай Заболоцкий: «Не позволяй душе лениться! / Чтоб в ступе воду не толочь, / Душа обязана трудиться / И день и ночь, и день и ночь!» Сейчас эпоха быстрой смены декораций. Человек должен быть постоянно в тонусе.

Сергей Сотников, победитель рэп-батлов, Челябинск:

- Помню свой первый трек, который написал в 8-м классе. «На озере посидим на какой-нибудь лавочке, / Катамараны ездят туда-сюда. / Там дети мелкие играют в салочки, / А мы с тобой, обнявшись, едим семечки...»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"И спросила булка": Сказка про Колобка в исполнении классиков русской литературы

Журналист KP.RU в очередной раз замахнулся на святое, да ещё оправдал себя Всемирным днём поэзии - его отмечают 21 марта (подробности)