Военная спецоперация на Украине 21 марта 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 марта 2023 года.

Воздушно-космические войска России уничтожили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки российские военные уничтожили на Донецком направлении более 245 военных ВСУ. Также на этом направлении был выведен из строя один танк, три бронированных машины, три пикапа и одна машина РСЗО «Град».

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что к украинским десантникам на Сватовско-кременском участке линии боевого соприкосновения прибывает пополнение. Оно состоит из бойцов, обучавшихся в НАТО.

Украинские военные не могут перемещаться под плотным огнем пулеметчиков группы «Вагнер» на юге Артемовска. В южных кварталах города заблокированы подразделения ВСУ. При попытках перебазироваться в другие строения противники уничтожаются.

Военные ВДВ России использовали специальное антидиверсионное оружие при отражении атаки украинских боевых пловцов в Каховском водохранилище.

«Радиус поражения под водой - 200 метров, - уточнил собеседник агентства. - Шансов у противника нет».