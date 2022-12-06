"Мы будем стоять плечом к плечу, спина к спине. Мы готовы": Экс-глава Читы, оставивший должность ради спецоперации, отправился на фронт

Александр Сапожников: Считаю, что мы будем стоять плечом к плечу, спина к спине. Мы готовы.

Я поддерживаю постоянную связь с ушедшим добровольцем на СВО бывшем мэром Читы (Читайте «Сегодня мэр, завтра – рядовой»: ушедший на фронт глава Читы Сапожников честно рассказал о российской армии»)

Не буду здесь приводить всю переписку - «старшего лейтенанта со старшим прапорщиком».

Приведу лишь недавний наш смс-диалог…

«Привет! Наш материал прочитали только на сайте «КП». почти полмиллиона! Это - рекорд. Александр Михайлович, ждём продолжение. Заранее благодарен.»

«Здравствуйте! - получил я смс-ответ. - Обязательно. Вчера проводы снимала пресс-служба округа! Дал им Ваш телефон».

И вот в понедельник, 5 декабря, редакция получила сразу два видеоматериала - оба вы прямо здесь сейчас и увидите.

В первом - выступление начальника штаба окружного учебного центра Восточного военного округа Владимира Козлова:

- Сегодня мы провожаем в зону проведения специальной военной операции земляков-дальневосточников…Уроженцев Бурятии, Якутии, Сахалинской и Амурской областей, Чукотки, Приморского, Камчатского и Забайкальского краев.

Начштаба рассказал также о том, что подготовка продолжалась два месяца.

На этот счёт пресс-служба (впервые!) дала такое пояснение: «Боевое слаживание прошли вновь сформированные экипажи боевых машин пехоты

(БМП), бронетранспортеров, танков и артиллерийских установок».

Кстати, обратите внимание - несколько БМП можно заметить и в видеоролике.

А второй синхрон (фоном - марш в исполнении военного оркестра) - монолог старшего прапорщика Сапожникова. Приведу лишь небольшой, но впечатляющий фрагмент, более полное видео - здесь же, на нашем сайте.

Александр Сапожников:

… - Ощущение такое, знаете, что мы едем в зону специальной военной операции в составе не только сформированного, но и сплоченного полка… Считаю, что мы будем стоять плечом к плечу, спина к спине. Мы готовы.

Я уверен в своих боевых товарищах, я уверен, что Победа будет за нами. Нам поставлена боевая задача, и мы ее выполним на все сто процентов. Поэтому - за Россию, за Родину, за нашего президента!

Ждите нас всех живыми и здоровыми. И дай Бог.

«В ближайшее время военнослужащие в составе подразделений будут отправлены авиационным и железнодорожным транспортом в один из регионов в западной части России», - читаем в лаконичном сообщении пресс-службы.

Я просмотрел это видео несколько раз. И вы, пожалуйста, посмотрите. Обратите внимание на стройные ряды вчерашних гражданских парней и мужчин. Настоящих.

Всмотритесь в их лица…

И - военная музыка.

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