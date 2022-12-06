У шпиона, принявшего облик Филиппа Янковского, был реальный прототип

Актер Олег Гаас в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

По сюжету молодой контрразведчик, должен найти и обезвредить шпиона, внедрившегося на секретное предприятие. «Крот», которому дали псевдоним Гордей, очень опасен, хитер и принимает разные личины… Режиссеры картины Илья Куликов (он же автор сценария) и Аня Мирохина. 8 декабря фильм выходит в прокат.

Накануне выхода на экраны шпонского триллера на радио KP.RU побывали режиссер Аня Мирохина и исполнитель главной роли 28-летний актер Олег Гаас. Он играет молодого контрразведчика, который должен «взять Гордея». С гостями побеседовала специальный корреспондент «Комсомольской правды» Анастасия Плешакова.

СЦЕНАРИЙ ОСНОВАН НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ

- Шпион, действующий под псевдонимом Гордей, сперва принимает облик Филиппа Янковского. Потом – это уже другой человек, а в финале - третий. Зачем понадобилось менять его облик?

Аня Мирохина:

- Разные лица Гордея необходимы для расследования детектива. Мы же его разгадываем…Идем по следу, который сперва оказывается ложным. И наконец мы выходим на настоящего преступника. Интеллектуальный детектив, где нет непрерывных погонь и взрывов довольно сложный жанр. Чтобы удержать зрительское внимание, нужны какие-то «аттракционы». Многоликий Гордей – один из таких трюков.

- Многие мальчики мечтают стать разведчиками, особенно посмотрев «Семнадцать мгновений весны». Олег, вы в детстве мечтали стать Штирлицом?

В фильме "Тень. Взять Гордея" Олег Гаас играет молодого контрразведчика.

Олег Гаас:

- Одно время я хотел быть детективом. Мама подарила мне детский детективный набор с лупой, специальным порошком для снятия отпечатков пальцев. Но смотрел я не «Мгновения…», а в то время шел какой-то детективный сериал с Алисой Фрейндлих.

- Во время подготовки к съемкам шпионского детектива вам приходилось встречаться с настоящими контрразведчиками?

А.М.:

- Были встречи с бывшими разведчиками. Наши консультанты (назовем их так) очень образованные люди. Например, нас консультировал полковник КГБ СССР, который арестовывал шпиона Адольфа Толкачева (прототип нашего Гордея). Он рассказывали интереснейшие истории про наружное наблюдение, как годами «ведут» шпиона. Сценарий фильма целиком основан на реальных событиях. Все истории взяты из жизни…

Мы с Ильей (Куликовым) ставили задачу – показать контрразведчиков, шпионов, оперов обычными людьми. Не Джеймсом Бондом, а человеком, похожим на вашего соседа по лестничной площадке.

Мне кажется, Олег прекрасно подошел для этой роли. В нем есть какая-то народная узнаваемость и в хорошем смысле простота.

- Сегодня премьеры не часты. Голливудские мейджоры не привозят новое кино. Кинотеатры испытывают голод. С прокатом отечественных фильмов стало проще, наверное?

А.М.:

- Ну как сказать… Конкуренции меньше, но и зрителей в залах стало меньше.

В ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВУЗ БЕЗ БЛАТА И ПОДГОТОВКИ

- Олег, я читала: в детстве вы собирались стать пластическим хирургом?

- Моя мама об этом мечтала: востребованная профессия, на кусок хлеба всегда заработаешь. Возможно, она строила планы на будущее, чтобы сын по блату ей сделал круговую подтяжку, - смеется Олег. - Отец же хотел, чтобы я стал экономистом. В Омске, где прошло мое детство, у него был маленький бизнес: он занимался торговлей мясом. Как раз в то время по телевизору показывали «Нашу рашу», где в одном из скетчей действовала выдуманная омская футбольная команда «ГазМяс». Логотип как будто специально придуман для моего отца.

- Гаас – это немецкая фамилия?

- Да, предки по линии отца – немцы Поволжья, которых пригласила в Россию еще Екатерина II. Во время Великой Отечественной войны их отправили в Казахстан и в Сибирь. Я родился в Нижневартовске. Потом семья переехала в Омск. А что касается бизнеса: я был не против открыть, как вариант, фирму по производству пельменей - «Пельмешки от Олежки».

В детстве я помогал маме лепить пельмени. Это же сибирская традиция.

Актер Олег Гаас. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- С такими планами на жизнь, как вы оказались в Петербурге в театральном институте?

- Приехал поступать в Инженерно-экономический институт. Но однажды шел мимо театрального - бывшего ЛГИТМиКа (теперь это – СПбГАТИ), а оттуда выходили студенты с длинными волосами, с сережками в ушах. Мне это тогда казалось дико, но и заинтересовало одновременно. И я решил поступать в творческий вуз, хотя не готовился совершенно.

- В театральный вуз без подготовки и без блата?!

- Без блата и без «сестлы», - смеется Олег. -Забавная история произошла со мной на 1-м же туре. Я вчистую забыл текст басни. И честно признался в этом приемной комиссии. Мне говорят: «Ну читайте другую». Я говорю: «Извините, но я подготовил только одну – ту, которую забыл». В комиссии повисло гробовое молчание. Пять тысяч подготовленных абитуриентов штурмуют театральный институт и среди них - я… «Ну ладно, - говорят. – Тогда пересказывайте басню». Объявляю: «Басня. «Мальчик и змей». Вообще-то басня называется «Мальчик и змея»… Даже в названии ошибся. Но начал импровизировать, рассказывать своими словами. Думаю, вывезло то, что я поступал рандомно. Театральный вуз не был мечтой всей жизни. Поэтому не было страха перед провалом, я был очень естествен. В результате поступил, да еще на бюджетное место.

- На сегодняшний день, вы один из самых востребованных молодых артистов, в год выходит 4-5 фильмов, включая сериалы. Даже снялись в скандальном сериале «Монастырь». Кого там играете?

- Я играю бывшего парня героини Насти Ивлеевой. Съемки проходили так: я ездил на самокате по парку Горького и сам себя снимал на телефон. Отправлял видео режиссеру Александру Молочникову. Он, находясь в Америке, отсматривал материл и делал какие-то замечания. Как-то так.

Олег Гаас: "Мы с Ильей Куликовым (режиссером картины) ставили задачу – показать контрразведчиков, шпионов, оперов обычными людьми".

- Какие съемки, такое и кино. Не зря не дали прокатное удостоверение. В главной роли снялась блогерша Анастасия Ивлеева. Как вы относитесь к тому, что сейчас очень часто снимаются непрофессионалы - резиденты Comedy Club, кавээнщики?

- Для человека без актерского образования Анастасия Ивлеева справилась со своей задачей хорошо. Она обаятельна, есть энергетика.

В целом же я за то, чтобы снимались или играли на сцене люди с актерским образованием. Конечно, встречаются самородки, очень органичные в кадре… Но это редкость.

- Чем увлекаетесь, помимо съемок в кино?

- В подростковом возрасте увлекался паркуром. Прыгал с крыш. Когда дури много и некуда её девать, пацаны увлекаются разным экстримом. Чего только не было в юности: цеплялся за бамперы машин и так катался по городу. Помню такую историю. Зима в Нижневартовске: на улице -40, -50. Отец купил мне новые хорошие ботинки. Я вышел во двор. И решил показать пацанам мастер-класс: зацепился за «Жигули» и довольно долго за ними тащился , пока не задымились подошва у новых ботинок. Вот такие у нас были развлечения в провинции.

- Про вашу личную жизнь известно немного…

- В Интернете написано, что я женат на некой Анастасии Гаас. Это не так. Во-первых, у меня никогда не было девушки с именем Анастасия. Во-вторых, я не женат.

Премьера картины состоится 6 декабря, а в широкий прокат "Тень. Взять Гордея" выйдет через пару дней после премьерного показа.

- Какой город для вас сегодня родной: Москва, Петербург, Омск или Нижневартовск, где вы родились?

- Такого города нет. Летом прекрасен Питер. Но живу я в Москве, которая энергетически мне подходит больше. Уже купил здесь квартиру в ипотеку.

- В каком районе?

- Не поверите - в Тверском.

- Да вы – крутой. Квартира в самом центре столицы.

- Когда в жизни рассчитываешь только на себя, это очень самоорганизует.

P.S. Специально для фильма «Тень. Взять Гордея» певица Диляра Вагапова и группа «Мураками» исполнили хит «Мгновения» («Не думай о секундах свысока»), написанный композитором Микаэлом Таривердиевым на стихи Роберта Рождественского для легендарного многосерийного фильма Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». Он звучит и на начальных титрах «Тень. Взять Гордея» .