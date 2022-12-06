В Крыму национализировали имущество олигархов из Украины: Зарабатывали в России миллионы долларов и спонсировали ВСУ

У бывшего омбудсмена Украины Людмилы Денисовой в Крыму много квартир, действующий бизнес, все это переоформлено на дочерей и других лиц. Фото: ZUMAPRESS/globallookpress.com

«Зарабатывать в Крыму враги России не будут, это принципиальная позиция», - дал старт очередному этапу национализации глава Крыма Сергей Аксенов. В ноябре власти полуострова одним махом перевели в собственность республики более 130 объектов, которыми до последнего владели несколько украинских политиков и бизнесменов. Те, получая очень даже неплохую прибыль с полуострова, преспокойно спонсировали армию Украины.

В Крыму намекают: у пособников киевского режима здесь пока осталось немало имущества и бизнеса, так что это еще не финал. Как же они умудрялись вести дела в российском Крыму, одновременно поддерживая киевский режим, и кому из украинских вельмож приготовиться к расставанию с активами? За ответами спецкор «Комсомолки» Алексей Овчинников отправился на полуостров.

«ЗАВОДНАШ»

- Дождались! Родной завод тоже назад вернулся! - Из проходной бахчисарайского комбината «Стройиндустрия» рабочие выходят с довольными улыбками, обсуждают последние новости о смене собственников. - У многих из нас родственники и друзья на спецоперации, и очень напрягала мысль, что мы помогаем зарабатывать бабло киевским уродам, которые тратят деньги на тех, кто убивает наших парней и обстреливает тот же Донецк.

Они знают, о чем говорят. Вплоть до ноября этот гигант, крупнейший производитель цемента в Крыму, принадлежал киевским чиновникам и олигархам, оттуда же и управлялся.

После осеннего теракта, когда на ремонт моста потребовались цемент и бетон, местный цемзавод (на фото) отказал - по словам тогдашнего директора, «объемы расписаны на месяцы вперед». В то время предприятие еще принадлежало украинцам. Фото: crimcement.ru

- Смотри, где начальники заседали: Киев, Киев, Киев, - показывают мне пачку протоколов заседаний наблюдательного совета. - Преспокойно зарабатывали здесь, а у себя поддерживали националистов.

Конечные бенефициары (получатели выгоды) цемзавода не назывались. В разное время всплывали имена бывшего президента Украины Петра Порошенко и народного депутата Давида Жвании (погиб при загадочных обстоятельствах в Запорожье в мае этого года). Небольшая доля принадлежала еще одному бывшему нардепу - Николаю Мартыненко, которого украинская пресса называла одним из главных спонсоров бывшего премьера Украины Арсения Яценюка. Три же самых больших пакета акций по 24,8% были записаны на Николаидиса Паникаса, гражданина Кипра - стандартная схема при ведении мутного бизнеса.

Часть цемзавода принадлежала бывшему нардепу Николаю Мартыненко. Украинская пресса называла его спонсором экс-премьера Арсения Яценюка. Фото: wikimedia.org

НА РЕМОНТ МОСТА ЦЕМЕНТА НЕТ

Уходя, ставленники киевских владельцев оставили после себя немало любопытных бумаг. Вот, например, решение наблюдательного совета, по которому его председателю, гражданину Украины Максиму Нестеренко, назначается зарплата в 2,3 млн рублей. А из этой бухгалтерской ведомости можно узнать, что он за период с января 2018-го по сентябрь 2022 года заработал 100,2 млн рублей! «Зарплата», по всей видимости, менялась на валюту, обналичивалась и уходила в Киев. Как и 165 млн рублей чистой прибыли комбината по прошлому году.

- А налоги хоть платили?

- Да, все 413 млн рублей по 2021 году были уплачены в бюджет России. За что спасибо им, конечно, - смеются представители новой администрации. Прежние управленцы, послушно исполнявшие волю Киева, сразу после национализации комбината были отстранены от работы. И дело тут не только в мошеннических схемах вывода денег и «послушности» - иные члены прошлой администрации отмечались своей проукраинской позицией. И действиями: заводчане с возмущением вспоминают недавние события, когда сразу после теракта на Крымском мосту строители обратились на цемзавод с просьбой выделить цемент и бетон для его восстановления. И были ошарашены, когда тогдашний гендиректор Сергей Лукьянец после взятой паузы развел руками: выделить не можем, потому как все объемы расписаны на несколько месяцев вперед.

- Явно с Киевом советовался! - уверены заводчане. - Все решения по отпуску больших объемов цемента принимались только там.

«ПОДПОЛЬНО РАБОТАЕМ НА ВРАЖЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ...»

Еще одним крупным украинским бизнесом, который попал под национализацию, стали четыре строительных магазина компании «Новацентр-К». До 2014 года все они входили в бизнес-империю украинского олигарха и депутата Верховной рады Александра Гереги и его супруги Галины и назывались точно так же, как и остальные 60 его гигантских магазинов - «Эпицентр». Возвращение Крыма заставило его сменить вывеску, а между ним и его крымскими магазинами появились кипрские офшоры. Доходы же от гипермаркетов по-прежнему уходили в Киев, продвигая его все выше в рейтинге «Форбс»: на 2020 год состояние супругов оценивалось в $1,3 млрд.

Александр Герега имел в России сеть строительных магазинов и грозился «рано или поздно разжечь пожар». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но под национализацию крымские точки Гереги попали вовсе не поэтому. В открытой антироссийской деятельности этот персонаж отметился еще в 2014 году. Открыв в Киеве еще один магазин, он пообещал перечислить первый заработанный с него миллион гривен украинской армии. И на этом не успокоился, открыто продолжая снабжать и вооружать ВСУ и не стесняясь заявлять об этом. В начале марта этого года Герега с гордостью выставляет в соцсетях фото, где он в компании единомышленников сжимает автомат: «Киев! Даем отпор оккупантам и захватчикам!» В общей сложности Гереги потратили на это более $10 млн, беспрестанно получая от воюющих в Донбассе украинских командиров грамоты и благодарности.

За поддержку киевского режима оба супруга в 2018 году попали в санкционный список России. Но все это не мешало ему параллельно извлекать денежку в Крыму: выручка «Новацентра-К» в прошлом году составила 7,2 млрд рублей, а чистая прибыль - 608 млн. С уплатой налогов в бюджет России, разумеется. За что периодически Герега и попадал под критику украинских пропагандистов: это что же получается - одной рукой помогаешь ВСУ, а другой сотни миллионов рублей ненавистным москалям отдаешь?

И в одном из интервью Александр Герега вдруг раскрылся. Разговаривая с журналистами, он какое-то время уходил от ответа на этот вопрос, говоря, что ничего не знает о деятельности «Эпицентра» в Крыму. А потом вдруг добавил: «Может, мы и имеем отношение к этим компаниям и подпольно работаем на вражеской территории, чтобы рано или поздно разжечь пожар, и эти территории также станут такими же независимыми, как наша страна».

И судя по всему, Герега не врал, говоря о «подпольной работе»...

ТЕЛЬНЯШКИ ПОД ЗАПРЕТОМ

- Вы не представляете, что здесь было! - делятся сотрудники национализированного «Новацентра». Как и в случае с бахчисарайским цемзаводом, они тоже рады случившемуся. - Управленцы, похоже, и впрямь подбирались с заукраинскими и антироссийскими настроениями, офис полностью проукраинский был. Напрямую агрессии не показывали, но стоит зайти на их странички - мама дорогая, сплошной жовто-блакитный гопак! Ну и так, исподтишка, свою позицию доводили: то один, то другой менеджер браслет с цветами украинского флага надевал.

Люди вспоминают один из украинских репортажей, в котором киевский журналист звонит в отдел кадров крымского «Новацентра»: «А с украинским паспортом устроиться никак нельзя?» «К сожалению, пока вот такие условия», - вздыхают там.

- А в севастопольских магазинах до чего дошло! - продолжают сотрудники компании. - В день ВМФ и Черноморского флота мы в тельняшках встречали гостей, всем нравилось. Кроме этих: вызывали и «рекомендовали» снять их. И это в городе русских моряков! Однажды мы в своем отделе не подчинились, и на нас натравили службу безопасности, придумывая штрафы.

- Они в открытую в соцсетях выставляли, как спонсируют ВСУ и всякие отряды, - говорит глава временной администрации «Новацентра» Александра Романенко. Когда-то она уже работала здесь гендиректором, но три года назад уволилась, увидев серые схемы вывода денег в Киев. - Многие из прежнего офиса придерживались соответствующих взглядов, которые они транслировали продавцам. Доверенное лицо Гереги в Севастополе Леонид Пияк, например, которому за лояльность выделили 1 процент акций. Насколько знаю, деньги выводились наличкой, в каждой компании работал свой обнальщик, именно Пияк и отвечал за эти операции. Вся его семья в Киеве и работает в надзорных органах, поддерживая Украину. Основная масса семей руководителей высшего звена компании тоже в Киеве. Да и сами менеджеры, человек десять, - часть убежали туда с началом СВО и продолжали руководить дистанционно, часть уехали с началом мобилизации. Некоторые искренне радовались теракту на Крымском мосту... Ничего этого больше не будет. Работаем. Многие даже вернулись, узнав о смещении проукраинских начальников.

Так что последовавшее за национализацией отстранение менеджеров от руля - это еще и вопросы безопасности: кто знает, что они там втихую готовили.

УСИКУ И ДЕНИСОВОЙ ПРИГОТОВИТЬСЯ?

Обрадованы произошедшим и в Керчи, где национализировали имущество судостроительного завода - акваторию и набережные. Выяснилось, что в украинский период олигархи, прежде владевшие заводом, умудрились их приватизировать. Теперь эта формальность устранена.

Но, судя по всему, это не последний акт национализации: чиновники разных уровней все чаще говорят, что имущества и бизнеса у пособников киевского режима в Крыму еще немало. Сложность в том, что, спасая «нажитое непосильным трудом», те старательно заметали следы, переписывая бизнес на подставных лиц. И нужно хорошо потрудиться, чтобы отличить честного приобретателя от «зиц-председателей». У многих политических украинцев есть и квартиры на полуострове. Самая известная из них - апартаменты Зеленского в Ливадии, которые по-прежнему принадлежат его семье. Но очень может быть, что «пан президент» скоро может их лишиться.

- Квартиру Зеленского я бы с удовольствием забрала и отдала беженцам из Донбасса, - заявила не так давно мэр Ялты Янина Павленко. - Пока что это частная собственность, но в случае национализации я лично буду ходатайствовать перед главой республики о передаче жилья детям из ДНР. Очень надеюсь на позитивный исход.

- Список для национализации есть, и он очень большой, - продолжил тему в эфире канала «Крым 24» глава комитета Госсовета Крыма по культуре Николай Волков. - Есть у нас еще дом Софии Ротару в Ялте. Она обещала построить дом для талантливых детей, а сейчас пытается его продать за большие деньги. Надо его забрать, безусловно. Это должен быть дом отдыха для деток.

У бывшего омбудсмена Украины Людмилы Денисовой в Крыму много квартир, действующий бизнес, все это переоформлено на дочерей и других лиц. Фото: ZUMAPRESS/globallookpress.com

- Крым при Украине был площадкой, на которой украинские чиновники зарабатывали большие деньги, получали взятки землей и тут же застраивали ее гостиницами, ресторанами, заводили иной бизнес, и их имена известны, - подсказывает, что еще можно национализировать, крымский общественный деятель и блогер Александр Талипов. - В свое время Людмила Денисова (та самая экс-омбудсмен Украины, которая сочиняла байки о массовых изнасилованиях российскими солдатами мирных жителей - от младенцев до бабушек. - Ред.) отжала в Крыму немалое количество земли. У нее тут много квартир, действующий бизнес: агентство недвижимости, рекламное агентство, все это переоформлено на дочерей и других лиц. Дочери, насколько мне известно, в 2019 году получили российские паспорта, а с началом СВО выехали в Киев. Я находил их квартиры и дома и в Ялте, и в Симферополе... Есть такой известный боксер Александр Усик, который призывает к военному «освобождению» Крыма и даже вступил в украинскую тероборону. Но при этом «забывает», что его мать живет в Крыму и на нее зарегистрированы несколько объектов недвижимости, включая гостиницы. Понятно, что старенькая мама никогда не являлась предпринимателем и управленцем. У жены Усика здесь родители, на которых также зарегистрирован бизнес. Таких немало, и, думаю, все это можно вычислить.

Боксер Александр Усик призывал к военному «освобождению» полуострова, на котором его мама владеет недвижимостью. Боксер Александр Усик призывал к военному «освобождению» полуострова, на котором его мама владеет недвижимостью. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ОФИЦИАЛЬНО

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов:

Это касается только тех, кто оплачивает убийство наших граждан

- Владимир Андреевич, что мешало национализировать эти объекты несколько лет назад, ведь антироссийская позиция бывших владельцев давно была известна?

- Мы работаем в правовом поле России. Наша страна до последнего максимально придерживалась позиции неприкосновенности частной собственности, кроме разве что отдельных критических ситуаций. После того как Россию начали грабить те, кто громче всех заявлял о священности частной собственности, арестовывать и национализировать имущество нашего государства, юридических и физических лиц, наша позиция изменилась.

Даже сейчас мы национализируем имущество только тех, кто непосредственно участвует в военных действиях против Российской армии или спонсирует их. По сути, они стимулируют убийство наших граждан. Иностранные граждане, которые не совершают в отношении России таких злодеяний, по-прежнему могут иметь собственность в Крыму, работают у нас, никаких препятствий для них нет.

- Есть ли какая-то реакция бывших владельцев на эти действия?

- О какой-то открытой реакции мне неизвестно. Но нас их реакция не сильно интересует. По большому счету они к этому давно были готовы и высасывали из предприятий все что можно. Никаких сюрпризов для них в этом отношении не было.

- Уже прозвучали намеки, что это будет не последний акт национализации в республике. Какое еще имущество и активы могут быть национализированы?

- Мы работаем в этом направлении. Пока не хочу забегать вперед. Сейчас антитеррористическая комиссия выявляет принадлежность имущества. Мы гарантируем, что сотрудники таких предприятий останутся на своих местах, никаких увольнений проводиться не будет. Часто они сами обращаются к нам с просьбами разобраться с собственниками. Для нас, для всего крымского общества, важно не допустить, чтобы на нашей земле зарабатывали пособники преступного киевского режима. Лишение их такой возможности будет справедливым решением.