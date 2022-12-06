Разбитый инсультом Дибров признался, что ему не удалось полностью восстановиться

Дмитрий Дибров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В феврале 2020 года Дмитрий Дибров перенес инсульт и на некоторое время пропал с телевизионных экранов. После удара он с трудом передвигался и разговаривал. Телеведущему потребовалась долгая реабилитация, чтобы начать нормально ходить, восстановить речь и снова вернуться к работе. По словам Дмитрия, он до сих пор страдает от последствий гипертонического криза. Полностью выздороветь ему так и не удалось. 63-летний шоумен говорит, что в последнее время у него начались проблемы с памятью.

«Бывает темное пятно, мертвая зона, когда забываешь слово. Еще труднее сидеть в сауне, больше 5 минут не сможешь. Если сейчас пойдешь в сауну, уже где-то на пятой минуте начинает портиться самочувствие. Давление мгновенно подскакивает», - рассказал Дибров в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Телеведущий любит сауну, и в качестве альтернативы даже установил во дворе специальную бочку, которая позволяет прогревать все тело, кроме головы.

Гипертонический криз настиг Диброва во время светской премьеры в одном из столичных кинотеатров. Шоумену внезапно стало плохо во время разговора со знакомыми. В разгар мероприятия он потерял сознание, ему вызвали скорую. Телеведущего увезли в Боткинскую больницу, врачи которой диагностировали у него микроинсульт.

Сразу после выписки Дибров бросил курить и расстался с другими вредными привычками. Он сел на диету и сильно похудел. Время от времени телеведущий посещает светские мероприятия. Но, как признается Дибров, поскольку ему теперь приходится ограничивать себя в алкоголе, это сильно сказалось на его круге общения. Теперь шоумен вообще не употребляет спиртное.

«Два года ни капли вообще. Как результат у тебя меняется круг общения. Когда ты не куришь и не пьешь, тебя начинают уже сторониться», - посетовал Дмитрий.

Шоумен вместе с 33-летней женой Полиной воспитывает троих сыновей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Шоумен вместе с 33-летней женой Полиной воспитывает троих сыновей - 12-летнего Александра, 8-летнего Федора и 7-летнего Илью. За годы своей долгой карьеры на телевидении Дибров сумел сколотить солидное состояние: его особняк на Рублевке стоит 724 миллиона рублей. За домом с 20 комнатами, бассейнами и фонтаном присматривает штат прислуги. На вопрос о том, какая у него зарплата, экс-ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» раньше хвастался: «Не меньше 50 тысяч долларов в месяц. То есть в рублях примерно три с половиной миллиона».

Три года назад года назад у Дмитрия наступил пенсионный возраст. Телеведущий не стал пренебрегать своим законным правом и оформил все полагающиеся документы. Размером пособия по старости он вполне доволен: Дибров получает от государства 33 тысячи рублей. По словам Дмитрия, он заработал хорошую пенсию благодаря тому, что всю жизнь работал, в его трудовой книжке отмечен непрерывный трудовой стаж.