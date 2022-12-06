Тайну гибели каспийских нерп помогут раскрыть детективные истории желтых дроздов и черных дельфинов

Фото: официальный телеграм-канал минприроды Республики Дагестан

В Каспийском море погибло по меньшей мере 2500 нерп - это единственный вид млекопитающих, которые там обитают. Сотрудники природоохранных служб пока не могут назвать точную причину ЧП. Среди гипотез - выбросы подземных токсичных газов, заражение каким-то вирусом. А по мнению главы Росприроднадзора Светланы Радионовой причиной массовой гибели животных могло стать кислородное голодание. Окончательный ответ на вопрос, “Что случилось?” даст экспертиза. Материал для токсикологических, генетических, вирусологических, паразитологических и прочих анализов отобран и передан в соответствующие службы.

Загадочные случаи массовой гибели самых разных животных фиксировались и раньше. Но причины могли быть самыми разными. Стоит вспомнить хотя бы самые известные происшествия.

- В феврале 2022 года в сети распространилось вирусное видео , на котором огромная стая желтоголовых дроздов неожиданно спикировала прямо на крыши домов и проезжую часть городка Куаутемок в Мексике. После столкновения с землей, около сотни птиц остались лежать на тротуаре. Впоследствии выяснилось, что причиной инцидента стало столкновении стаи с проводами высоковольтной линии электропередач: часть птиц погибла сразу, другие получили повреждения, но смогли в шоковом состоянии продолжить полет и сбили с толку остальных.

- Массовая гибель морских животных на Камчатке осенью 2020 года вызвала широкий общественный резонанс. В Авачинской бухте на глубине от 10 до 15 метров погибло 95 процентов донных живых организмов - морские звезды, ежи, моллюски, рыбы, ракоообразные… Обстоятельства экологической катастрофы расследовали не только ученые, но и представители Следственного комитета. Оказалось морские животные погибли в результате природного явления - массового вредоносного цветения водорослей или “красных приливов”. Водоросли в период бурного размножения выделяют ядовитые нейротоксины, которые оказались смертельными для многих живых существ. А необычайно теплая погода на Камчатке - следствие глобального потепления, создала комфортные условия для формирования супермощного “красного прилива”.

- В 2017 году у берегов Новой Зеландии выбросилось на берег 416 черных дельфинов (гринд). Впрочем такие события случаются регулярно. Почему это происходит до сих пор непонятно. Одни специалисты считают, что у животных из-за вспышек на Солнце сбивается внутренний компас. Другие полагают, что причина - в загрязнении океана. Третьи отстаивают шумовую гипотезу - она сейчас самая популярная. Возможно, что шум корабельных винтов, работа эхолотов и гидролокаторов сбивают китов с толку. Ведь они сами общаются между собой в воде с помощью звуковых сигналов. А техногенные шумы не только доводят животных до глубокого стресса, но и лишают способности ориентироваться в пространстве.