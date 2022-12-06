Валерия Ланская развелась с мужем и закрутила роман с молодым коллегой

Валерия Ланская. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Звезда сериалов «Жди меня» и «Женские секреты» Валерия Ланская объявила о разводе с мужем. С режиссером Стасом Ивановым актриса жила в браке с 2015 года, у экс-супругов растет семилетний сын Артемий. Супруги редко посвящали публику в свою личную жизнь. Поэтому новость об их разводе стала полной неожиданностью для всех.

О расставании с мужем Валерия сообщила на премьере мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой».

«В этом году в моей жизни произошли серьезные перемены. Мы с моим мужем развелись. Нам удалось сохранить дружественные отношения, Стас, конечно, участвует в воспитании нашего сына Артемия. Сейчас у меня началась новая страница. Я абсолютно счастлива! Я люблю и любима», - рассказала Ланская.

Актриса не стала скрывать своего возлюбленного и впервые появилась с ним на публике. Избранником 35-летней Валерии стал 31-летний танцор Эдгар Голосной – артист Московского театра оперетты. Ланская - звезда мюзиклов, в том числе музыкальных спектаклей "Анна Каренина" и "Монте-Кристо", в балете которого танцевал Эдгар. Так что можно предположить, что пару связал служебный роман.

Валерия Ланская с любимым мужчиной Эдгаром Голосным. Фото: пресс-служба мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой».

У Ланской очень насыщенный рабочий график. Участница девятого сезона «Ледникового периода» много тренируется в паре со своим партнером по шоу Валерии Ланской в последнее время не до отдыха. Она не только много тренируется со своим партнером по шоу Романом Костомаровым. Кроме того, Валерия активно снимается в кино и преподает в ГИТИСе. При таком распорядке дня свободного времени у нее не так уж и много. При этом актриса старается уделять своему сыну максимум внимания. Воспитывать Артемия ей помогают няни и любимый мужчина.

«С делегированием у меня не очень хорошо, дома мне помогают няня и мой мужчина, хотя большинство дел выполняю сама, - рассказывала Валерия в одном из последних интервью. - А недавно у нас появилась собака, и забот стало еще больше. Приготовить, убраться и обязательно провести время с сыном, сделать уроки, выгулять пса, — мои ежедневные дела. Вот вчера со съемок я пришла в три часа утра, а в семь мы уже выезжали в школу. Мне важно побыть с Артемием, пообщаться, поделиться последними новостями, пусть хотя бы в дороге».

Бывший муж Валерии 40-летний Стас Иванов снял картины картины «Папа в законе», «Черная река», «Конец невинности», «Немцы». О причинах расставания с супругом Ланская не рассказывает. Как-то актриса упомянула, что ради большой любви можно многое простить, в том числе неверность в браке.