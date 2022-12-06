Певица Слава рассказала, как дочь подставила ее на собственной свадьбе

Дочь певицы Александра с мужем Андреем. Фото: личный архив Александры Морозовой.

Певица Слава несколько дней назад стала тещей: ее старшая дочь 25 ноября вышла замуж. 23-летняя Александра Морозова расписалась со своим давним поклонником Андреем Дедовым. Многих тогда удивил странный выбор одежды матери невесты. Слава появилась в загсе в джинсах, сапогах и в клетчатой фланелевой рубашке. Ее муж Анатолий Данилицкий, отчим Александры, выбрал более подобающий случаю темный костюм с белой рубашкой. Невеста же нарядилась в длинное белое платье, жених – в темный костюм.

В студии программы «Звезды сошлись» певица рассказала, что наследница подставила ее. Александра утаила от матери детали предстоящей церемонии. Из-за постоянных гастролей Слава даже не успела осознать, что дочь выходит замуж. Девушка говорила маме, что церемония будет скромной и будничной: обычная роспись в загсе без всякого торжества. Пышную свадьбу молодожены собирались сыграть позже. Вот Слава и нарядилась так, как ей было удобно с ее плотным рабочим графиком.

- Если честно, Сашка меня подставила - она сказала, что будет только роспись, не будет ни камер, ни свадебного платья. Я приехала с гастролей, просто приняла душ, надела рубашку, джинсы и побежала в загс. Я думала, что они просто распишутся, а она вдруг входит в этом платье и Андрюша такой красивый, все в смокингах, а я в джинсах и рубашке, - рассказала Слава в эфире канала НТВ.

Слава пришла в загс в джинсах и в клетчатой рубашке. Фото: личный архив Александры Морозовой.

После свадьбы дочери у артистки был запланирован концерт. Но в итоге у матери невесты просто сел голос: певица призналась, что во время церемонии нарыдалась так, что с трудом смогла петь.

- Не могла петь вообще, артисту нельзя плакать, когда он поет, у меня сразу голос садится. В итоге он сел у меня максимально, я весь концерт просила прощения, говорила, что у меня дочка вышла замуж, - рассказала Слава.

Александра утаила от матери детали предстоящей церемонии. Фото: личный архив Александры Морозовой.

Известно, что 25-летний жених Морозовой Андрей работает в автобизнесе. До свадьбы молодые люди встречались восемь лет.

Александра рассказала, что жених сделал ей предложение в очень романтической обстановке. Андрей ждал Сашу после занятий в университете. Молодой человек спрятался за углом, а потом незаметно вышел с табличкой, на которой было написано: «Выходи за меня замуж» и встал на одно колено.

«Выходит с цветочками, с табличкой, на колено встал. Я ему говорю, вставай, вставай, мне неловко. Тут студенты ходят, хлопают, радуются», - рассказала Александра Морозова во время шоу.