Александр Куренков, глава МЧС России: Российская Арктика была и будет безопасной

Много времени у главы МЧС традиционно занимает общение с личным составом

В понедельник, 5 декабря, глава МЧС России генерал-лейтенант Александр Куренков побывал в Мурманске. Тема этой командировки звучала весьма актуально: «Оценка уровня защищенности населения и территорий в Заполярье».

Поэтому, сразу же после прилёта министр вместе с руководителем области Андреем Чибисом отправился в Арктический комплексный аварийно-спасательный центр.

Много времени у главы МЧС традиционно занимает общение с личным составом. И - параллельно - проводится экспертиза технической оснащённости базы МЧС, которая дислоцируется в регионах.

Так было и на этот раз. Тем более, что задачи у мурманских спасателей - довольно сложные и необычные.

В понедельник, 5 декабря, глава МЧС России генерал-лейтенант Александр Куренков побывал в Мурманске

Ежедневно на боевое дежурство здесь заступает 8-10 специалистов, а всего в составе подразделения - свыше 90 человек и более 50 единиц техники.

Кроме того, в самом центре Хибин (крупнейший горный массив на Кольском полуострове) - на перекрестке основных туристических маршрутов, постоянно действует контрольно-спасательный пост «Куэльпорр».

Небольшая справка… Только за минувшие 5 лет сотрудники МЧС активно участвовали более чем в 1500 аварийно-спасательных работах, спасли жизни свыше 450 человек.

Александр Куренков обратил внимание на то, что даже на таком труднодоступном природном ландшафте туристам, попавшим в беду, оказывается своевременная профессиональная поддержка и помощь.

-,Обеспечение безопасности российской Арктики, в особенности - Северного морского пути, который берет свое начало в Мурманске, требует не только особых и современных технологий, - считает глава МЧС, - но и - подготовки высококвалифицированных спасателей. Наша задача - в ближайшие несколько лет обновить здесь технику. Часть ее планируется поставить до конца нынешнего года, пожарные катера - в ближайший год - два. Среди закупок будет та техника, которой сейчас не хватает, и она будет отечественной.

Ведомство уже прорабатывает вопрос с российской промышленностью о производстве двигателей на пожарные катера и другого оборудования - вместо иностранного.

Как сообщила «Комсомольской правде» пресс-служба МЧС, «особое внимание глава ведомства уделил вопросам обеспечения безопасности деятельности ФГУП «Атомфлот», обладающего единственным в мире атомным ледокольным флотом».

Во время встречи с исполняющим обязанности генерального директора предприятия Леонидом Ирлицей, генерал-лейтенант Куренков осмотрел объекты «Атомфлота» и обсудил совместные задачи. В их числе - и проведение предстоящих учений «Безопасная Арктика-2023» с привлечением одного из атомных ледоколов.