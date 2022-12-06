Новозеландцев, отказавшихся от переливания крови вакцинированных своему ребенку, хотят лишить родительских прав

Родители потребовали, чтобы их ребенку в случае необходимости переливали кровь только невакцинированных от коронавируса людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новозеландский минздрав подал заявление в суд, в котором требует лишить родительских прав отца и мать 4-месячного малыша. У ребенка – тяжелый стеноз клапана легочной артерии, ему необходима срочная операция.

Врачи предупредили, что для проведения хирургической процедуры потребуется донорская кровь. Узнав об этом, молодые родители потребовали, чтобы их ребенку в случае необходимости переливали кровь только невакцинированных от коронавируса людей. Со всем остальным они согласились.

Медики сообщили о таком условии в министерство, которое сочло требование родителей не просто странным, а противоречащим, как заявили чиновники, здравому смыслу.

Теперь минздрав Новой Зеландии требует отобрать малыша у родителей и передать его органам опеки, пишет The Guardian.

Пара заявляет, что не просто поставила условие, но и нашла среди невакцинированных друзей и знакомых два десятка людей, согласившихся пожертвовать для крохи свою кровь.

В минздраве сообщили, что «подача заявления в суд была принята с учетом интересов ребенка и продолжительных бесед с его родителями». А в местном банке крови разводят руками – там вообще никак не маркируют кровь в зависимости от статуса вакцинации донора.

Профессор биоэтики новозеландского Университета Отаго Джозефин Джонсон считает, что «родители имеют широкие полномочия по принятию решений в отношении своего ребенка, в том числе и по медицинским вопросам, но у этого случая есть определенного рода грань, за которой стоит выбор – жизнь или смерть».