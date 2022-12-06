Голливудский режиссер Оливер Стоун заявил, что в конфликте на Украине виноваты США

Стоун напомнил, что США активно вооружали украинское правительство, и это стало следствием того, что Украина перестала быть нейтральной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский режиссер, продюсер и сценарист Оливер Стоун дал интервью сербской газете Politika, в котором не стал избегать острых вопросов о своем отношении к происходящему в США и остальном мире.

В частности, он назвал Штаты виновниками конфликта на Донбассе.

- Я не хотел бы глубоко вдаваться в то, что происходит на Украине. Потому это совсем не простой случай. А все только кричат – «русские нападают!». А кто это спровоцировал? – задал вопрос он.

Отвечая на него, Стоун напомнил, что США активно вооружали украинское правительство, и это стало следствием того, что Украина перестала быть нейтральной.

- Отсюда все пошло. Как и любой другой, этот конфликт имеет свои причины и следствия, но мы не обращаем на это внимания. – отметил он, добавив, что Америка нарушает правила, когда хочет, при этом оставаясь «профессионалом в осуждении каждого государство, которое нарушит линию мирового порядка».

Режиссер признал, что голосовал на выборах 2020 года за нынешнего главу Белого дома Джо Байдена. И теперь сожалеет о сделанном выборе.

- Я ошибся, проголосовав за этого человека. Дедушка оказался очень опасным и сейчас кричит: «Давайте убьем русских, сейчас наш шанс!», - выразил сожаление Стоун.

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