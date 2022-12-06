Обезьяна покалечила «Мисс Перу», изуродовав ее внешность

Пауле дала отпор бесцеремонному животному, чем вызвала агрессию обезьяны

Топ-модель из Перу, обладательница титула «Мисс Перу» Пауле Мансанал стала жертвой безобидной, на первый взгляд, мартышки. Находясь в Индонезии, Мансанал позировала для фотографа на открытом воздухе, в парке.

В какой-то момент к ней приблизилась макака, которая попыталась снять с девушки верхнюю одежду. Пауле дала отпор бесцеремонному животному, чем вызвала агрессию обезьяны. Мартышка начала бить девушку и царапать ее.

После того, как макаку удалось отогнать, топ-модель отправили в больницу, где ей обработали глубокие раны, нанесенные обезьяной, и предупредили, что, скорее всего, на коже останутся заметные шрамы, которые навсегда изменят внешность красавицы.

Инцидент произошел в индонезийском парке Убуда, который еще называют Скрытым лесом обезьян. Этот лес населяют длиннохвостые макаки, которые нередко нападают на людей. Особой агрессией отличаются самки с детенышами.

Видео нападения длиннохвостой макаки на перуанскую топ-модель стало вирусным в Сети.