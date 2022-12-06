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В мире6 декабря 2022 5:30

Обезьяна покалечила «Мисс Перу», изуродовав ее внешность

Видео нападения стало вирусным
Людмила ПЛОТНИКОВА
Пауле дала отпор бесцеремонному животному, чем вызвала агрессию обезьяны

Пауле дала отпор бесцеремонному животному, чем вызвала агрессию обезьяны

Топ-модель из Перу, обладательница титула «Мисс Перу» Пауле Мансанал стала жертвой безобидной, на первый взгляд, мартышки. Находясь в Индонезии, Мансанал позировала для фотографа на открытом воздухе, в парке.

В какой-то момент к ней приблизилась макака, которая попыталась снять с девушки верхнюю одежду. Пауле дала отпор бесцеремонному животному, чем вызвала агрессию обезьяны. Мартышка начала бить девушку и царапать ее.

После того, как макаку удалось отогнать, топ-модель отправили в больницу, где ей обработали глубокие раны, нанесенные обезьяной, и предупредили, что, скорее всего, на коже останутся заметные шрамы, которые навсегда изменят внешность красавицы.

Инцидент произошел в индонезийском парке Убуда, который еще называют Скрытым лесом обезьян. Этот лес населяют длиннохвостые макаки, которые нередко нападают на людей. Особой агрессией отличаются самки с детенышами.

Видео нападения длиннохвостой макаки на перуанскую топ-модель стало вирусным в Сети.

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