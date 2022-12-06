Минобороны России организовало доставку первых писем от любимых для бойцов на передовой

В свою очередь, военнослужащие также имеют возможность отправить личные письма домой Фото: скриншот видео

На кадрах грузовик въезжает в зону специальной военной операции. В нем не снаряды и патроны, а письма и посылки из десятков регионов. Военнослужащие обменного пункта фельдъегерско-почтовой связи без выходных и перерывов доставят все адресатам.

«Доставляем письма и корреспонденцию, посылки на линию соприкосновения. Стараемся все это сделать очень быстро. Чтобы бойцы получили весточку от близких, от родных, чтобы они были рады, что их ждут дома», - рассказал журналистам военнослужащий обменного пункта Виталий.

Машину на маршруте сопровождают несколько бойцов. В том числе стрелок. Еще один из военнослужащих всегда внутри кузова рядом с письмами и документами. Ничего не должно сказаться на скорости доставки.

«Наша функция – это доставка почтовых отправлений, бандеролей, писем. Мы принимаем почту, сортируем ее и доставляем в конечный пункт. Лично в руки передает военный почтальон, назначенный командиром подразделения. Буквально вчера мы доставили бойцам около тысячи конвертов», - сказал начальник обменного пункта Константин.

«Как же приятно бойцу в минуты отдыха получить добрую весточку в виде письма. Ее добрые и теплые слова для воина многое значат. Ведь это весточка либо из дома, либо от незнакомого соотечественника, который сердцем тоже на передовой, либо от подростка, выражающего свои чувства рисунком. Сколько фильмов снято на эту тему, сколько книг написано, сколько песен сочинено! И хотя эти фильмы, книги и песни большей частью касаются давно минувшей войны – Великой Отечественной, они созвучны нашим судьбоносным дням», - комментируют кадры в Минобороны России.

ВНИМАНИЕ

Родственники военнослужащих могут отправить по существующим тарифам письмо через ближайшее отделение «Почты России». Адрес следующий: (графика - конверт) «103400, город Москва-400, номер воинской части». Для уточнение номера воинской части можно позвонить в военкомат. Или прийти – сотрудники военного комиссариата все выяснят в короткие сроки.

Также через ближайшие отделения «Почты России» родственники военнослужащих также могут отправлять посылки.

В свою очередь, военнослужащие также имеют возможность отправить личные письма домой. Для этого каждый военнослужащий обеспечивается почтовыми конвертами и письменными принадлежностями.

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