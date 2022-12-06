Они сами пришли!

Фото: Пресс-служба Минприроды России

За это время усилиями эковолонтеров многое в стране удалось изменить.

- Я с вами без чинов и должностей хочу говорить, как с единомышленниками, - обратился к экодобровольцам Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов после того, как в торжественной обстановке от души поблагодарил их за труд и небезразличие, вручил памятные грамоты и подарки.

Специально для встречи с главой Минприроды России, приуроченной к Международному дню волонтера, люди разного возраста, разных профессий, но одних убеждений прибыли из Ставропольского и Краснодарского краёв, Волгоградской, Астраханской, Кемеровской, Калининградской, Тюменской, Липецкой, Воронежской, Иркутской, Курганской и Московской областей, Республик Удмуртия, Татарстана, Алтая и Бурятии, из Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: Пресс-служба Минприроды России

Как отметил Александр Козлов, энтузиасты поднимают важнейшие социальные вопросы, участвуют в очистке рек и водоемов, уборке и высадке лесов, работают в особо охраняемых природных территориях. Не все решает финансирование и штатные структуры, иногда - и часто - очень кстати на выручку приходят волонтёры.

Каждый вносит свой посильный вклад в зелёную повестку.

Самому маленькому волонтёру на встрече с Министром – Кириллу Тимошенко из Вологды - только 7 лет. Но он с самого рождения участвует в экологических акциях: у него мама эколог. У парня не было шансов быть другим. Однажды он посмотрел фильм «Огонь» и теперь мечтает работать в авиалесохране. Министр пообещал серьезному мальчику экскурсию на тренажер вертолета. А пока Кирилл сажает деревья, убирает и сортирует мусор, очищает реки, шьет экологические сумки. Всегда удивляется, откуда на детских площадках столько мусора? Когда идет в лес, прихватывает с собой мусорный пакет – увы, частенько пригождается. В школе первоклассник поднимает вопрос об отказе от пластиковых стаканчиков для кулера.

Фото: Пресс-служба Минприроды России

- Видимо, ответственное отношение к природе передается из поколения в поколение, - говорит мама Лариса. – Мы с сыном ходим на мероприятия и по поиску борщевика. И экологические сказки для детей придумываем и потом их в напечатанном виде дарим друзьям и знакомым Кирилла. У нас дома живет кролик Персик, бельчонок Миша – про них мы тоже сочиняем истории. Но главный герой у нас Эколяша. Он помогает детям понять, как даже совсем маленький ребенок может заботиться о природе. Мне бы хотелось, чтобы новое поколение бизнесменов, управленцев, государственных деятелей, которыми станут наши дети, мыслило именно такими категориями, и у них были гуманистические идеалы.

Изрядно поработали!

По данным Минприроды, в 2022 году в заповедниках и нацпарках добровольцы помогали устраивать экологические тропы. В Республике Алтай состоялись две добровольческие экспедиции «По следам снежного барса». Осенняя стала 15-й, юбилейной, и была посвящена Году снежного барса в Республике Алтай и 90-летию Алтайского заповедника. В Байкальском заповеднике (Республика Бурятия) в течение года добровольцы трудились на станции кольцевания птиц «Байкальская» и участвовали в акции по посадке деревьев «Аллея чистой воды». Группа молодых учёных-добровольцев провела исследования, направленные на выявление вредителей леса на территории заповедника. Ежегодно десятки человек в Куршской косе приходят на акцию по укреплению и восстановлению берегового вала (авандюны). А на территории «Красноярских Столбов» силами волонтёров создано несколько хвойных полигонов, которые будут выполнять роль мониторинговых площадок по выращиванию сосны сибирской и лиственницы в естественных условиях. В Воронежском заповеднике волонтёры работали в Бобровом питомнике и разбирали архивы. Специалистам заповедника «Калужские засеки» волонтёры помогли в учёте птиц и гнёзд. Кроме того, они переоборудовали смотровую площадку наблюдений за животными для возможности посещения её людьми с ограниченными возможностями передвижения.

Фото: Пресс-служба Минприроды России

Особенно выделяется волонтерская акция по уборке берегов от мусора «Вода России». В ее рамках за год по стране прошло 21 958 субботников, в которых в общей сложности приняли участие 1 342 353 добровольца. Это новый рекорд. Силами активистов было очищено 31 044 км берегов водоемов, а объем собранного мусора составил 148 971 м³.

Кстати, в День волонтера «Вода России» традиционно подводит итоги дружеского соревнования между российскими регионами. Рейтинг активности рассчитывается исходя из общей протяженности очищенных берегов и соотношения числа волонтеров и общего числа жителей субъекта. В этом году в Топ-10 вошли Республика Татарстан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Башкортостан, Калужская область, Республика Коми, Челябинская область, Республика Саха (Якутия), Красноярский край.

Фото: Пресс-служба Минприроды России

Выбросить бы мусор и из головы

Министр природы и экодобровольцы говорили и о том, что еще многое предстоит сделать. О том, чтобы закончить начатое и обещанное. Например, до конца разгрести полигоны со страшными промышленными отходами, такими, как захоронения ядохимикатов в Ленинградской области в «Красном бору». Это громадный накопленный вред рядом с водоемами. К счастью, для переработки этих опасных отходов нашлись и партнеры, и деньги, и технологии, которые предложил Росатом.

Вопрос необходимости утилизации и переработки бытовых отходов тоже сам собою всплыл в беседе общественности и главы Минприроды РФ. Речь зашла о переизбытке потребления на планете, и, соответственно, об угрожающем росте бытовых отходов. Если раньше вещи делались на века, и бизнес заботился об их качестве и запчастях, то сегодня производители заинтересованы лишь в том, чтобы люди покупали все новые и новые товары. А куда девать старые? Министр подчеркнул, что сегодня к использованию вторичного сырья должен стремиться каждый бизнесмен.

Фото: Пресс-служба Минприроды России

Напоследок Александр Козлов поделился с аудиторией новостью.

- Скоро появится закон о вечной мерзлоте, - объявил Александр Александрович. - На государственном уровне мониторингом вечной мерзлоты никто до сих пор не занимался. Между тем, это важно. Так мы сможем наблюдать за таянием снегов и климатическими изменениями в регионах. Это и безопасность 2,5 млн человек, проживающих в тех краях, и прокладка дорог. Работу мы начали с нуля. И призываем к участию в этом проекте волонтеров. Вдруг у кого уже есть свои идеи...Люди нам нужны. Кстати, и в профессиональных кадрах на местах существует острая нужда. Приглашаем всех желающих для совместной работы. Заявки подавайте через общественный Совет при Минприроды, который будет заседать раз в месяц, и в котором будут участвовать только те люди, которых не нужно уговаривать на это и держать за пиджак, чтобы не убежали.