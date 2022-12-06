«Пусть говорят» вернули в эфир: теперь в шоу будут предсказывать будущее

Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов с 6 декабря вновь в эфире. Фото: СОЦСЕТИ

Ток-шоу «Пусть говорят» возвращается в эфир Первого канала с 6 декабря. Со вторника по четверг на Первом канале выйдут спецвыпуски передачи. До начала СВО в ток-шоу часто обсуждали скандальные темы, звездные истории, а теперь подготовили и выпускают в эфир спецвыпуски с прогнозами на будущее.

С началом СВО сетка телепередач главных телеканалов изменилась: место многих развлекательных передач в будничный прайм-тайм заняли программы на актуальные темы. Основное время в эфире в будни теперь отдано информационным и аналитическим передачам, где обсуждают СВО, политические и экономические темы дня. На этой неделе на Первом канале возвращают ток-шоу «Пусть говорят» в виде тематических спецвыпусков с прогнозами на будущее – очевидно, что это разовый проект. В конце года часто обращаются к прогнозам – на следующий год, на отдаленное будущее. В это время популярны предсказания от самых необычных экспертов – нестандартных прогнозов будет достаточно и в «Пусть говорят».

На ТВ запустили такой ролик проекта с анонсом от ведущего шоу Дмитрия Борисова: «Что ожидает человечество в новом году и в ближайшие десятилетия. Сбудется ли пророчество Ванги о пяти роковых двойках, которые должны изменить судьбу всей планеты. Что рассказывают натальные карты мировых лидеров, составленные лучшими астрологами. Откуда у Илона Маска уверенность, что земляне должны встретиться с инопланетянами. Кто входил в тайные отряды, которые помогали сверхдержавам разбираться в сверхъестественном? Секретные материалы и подробные прогнозы – всю неделю в специальных выпусках программы «Пусть говорят»».

Эксперты в студии по традиции удивят — в этот раз знанием будущего: «будут такие события, которые мы себе даже представить не можем….», «я видел это будущее, я в нем уже жил», «никаких катаклизмов не будет», «вот эту штуку наденем на голову и гипофиз будет защищен». Студия, декорация и ведущий в «Пусть говорят» – прежние.

«Пусть говорят» с прогнозами на будущее на Первом канале на этой неделе по будням в 19.50.