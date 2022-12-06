Шойгу назвал атаки ВСУ на АЭС «ядерным терроризмом»

Глава военного ведомства также уточнил потери противника за ноябрь Фото: Министерство обороны РФ

Вступительное слово на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России министр обороны начал с обстановки в зоне специальной военной операции.

«Вооруженные Силы России продолжают освобождать Донбасс. За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка. На Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях нанесен значительный урон живой силе и технике вооруженных сил Украины», - перечислил занятые нашими воинами населенные пункты в ноябре министр обороны Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства также уточнил потери противника за ноябрь: «более 8300 военнослужащих, пять самолетов, десять вертолетов, 149 танков и более трехсот боевых бронированных машин».

Шойгу отметил, что российские Вооруженные Силы «наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ними объектам для сокрушения военного потенциала Украины».

Министр обратил внимание в своем выступлении на то, что Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат осуществлять защиту «критически важных объектов на освобожденных территориях».

Особую ситуацию киевский режим создает вокруг Запорожской атомной электростанции. Там, по мнению министра Зеленский стремится создать «видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать данный объект».

«Только за последние две недели по станции со стороны ВСУ выпущено 33 крупнокалиберных снаряда. Российские войска противовоздушной обороны перехватывают большую часть украинских средств поражения. Вместе с тем некоторые из них все же поражают объекты, влияющие на безопасное функционирование атомной станции. Классифицируем данные атаки украинских войск как ядерный терроризм», - подчеркнул Шойгу.

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Сергей Шойгу также обсудил с командованием округов процесс формирования единой системы военно-патриотического воспитания.

Глава военного ведомства отметил, что в течение последних лет удалось наладить «эффективный механизм государственной поддержки военно-патриотической работы».

В частности, такая поддержка оказывается движению «Юнармия», что функционирует в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Шойгу отметил, что на реализацию юнармейских проектов по подготовке молодежи к военной службе выделена целевая субсидия Министерства обороны России, которая и обеспечила стабильное развитие движения.

Юнармейцы с первых дней специальной военной операции оказывают адресную помощь семьям военнослужащих и детям Донбасса, проводят патриотические акции. Появляются новые дома «Юнармии», региональные центры «Авангард» открываются в городах-стотысячниках.