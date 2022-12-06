Били по мамочкам с колясками и простым людям: Украина нанесла чудовищный удар по мирным жителям Донецка

Украинские войска выпустили 14 ракет "Град" по "Крытому рынку" в Донецке. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

.В последние недели обстрелы Донецка усилились, это заметили все – и эксперты СЦКК (Совместный центр контроля и координации) и сами горожане. Но таких обстрелов не было, наверное, с 14 года. Людоедская логика артиллеристов ВСУ и их командиров понятна: западное и свое ПВО, которое должно было прикрыть Украину от ударов по энергетической инфраструктуре, абсолютно «дырявое», толком не работает. Значит, будут мстить тем, до кого могут дотянуться – обычным горожанам.

Еще с лета, в Донецке заметили, что украинские артиллеристы при обстрелах центра города стали выбирать парадоксальные цели: не здания, а дороги и тротуары. Эксперты СЦКК неофициально подтвердили спецкору КП – это не случайность, так разлет осколков выше, значит, больше людей «зацепит» или убьет. У республиканских властей была информация, что обстрелы Донецка продолжатся и усилятся. Не случайно, глава Республики в понедельник вечером распорядился перевести как можно больше сотрудников на удаленную работу… Но, всех на «удаленку» перевести невозможно.

Сколько погибло и ранено в этот обстрел еще предстоит установить. Фото: REUTERS

Опять целью для обстрела стал «Крытый рынок» в центре города. Несколько месяцев назад, в сентябре, его накрывали артиллерией, попали в маршрутку, были убитые и раненые. На «Крытом» днем, тем более в полдень, всегда многолюдно. Здесь работает очень хорошая и дешевая столовая, в ней обедают сотрудники из многочисленных офисов, тут же расположен «Донмак» - донбасский аналог сети американского быстрого питания и десятки ларьков с фастфудом. Возле них всегда очереди, иногда нужно постоять пару десятков минут. Обедают студенты, менеджеры, врачи… Гарантированное скопление людей, гарантированные жертвы.

Сколько погибло и ранено в этот обстрел еще предстоит установить. На данный момент известно, что снаряды и ракеты «Града» попали в здание суда и прокуратуры, в офисное здание «Центавр плаза», в район «Донбасс-арены», «Крытый рынок». Традиционно обстреляли бульвар Пушкина, день солнечный и уроды знали, что там будет немало людей и скорее всего, мамочек с детьми. Досталось и соседней Макеевке, огромному городу-спутнику, размером в половину Донецка.

Опять целью для обстрела стал «Крытый рынок» в центре города. Фото: REUTERS

В Макеевке пытались поразить электроподстанцию. Единственное, чего добились артиллеристы ВСУ – люди стали съезжать из некогда спокойного центра на окраины. Но, спокойных окраин в Донецке нет. Пока нет.

Парадокс, но в минуты обстрела Донецка, президент Украины якобы спокойно позировал возле расписанной в жовто-блакитные цвета стелы на въезде в Славянск. Жителей Донецка этот факт буквально взбесил, больше, чем очередной обстрел города – они не понимают, почему Зеленский спокойно разгуливает по Донбассу?

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