Выдерживать частые стирки и не вытягиваться на коленках: Роскачество проверит школьную форму

Роскачество узнает у россиян, хотят ли они возвращения школьной формы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Активная и эмоциональная дискуссия о возвращении школьной формы началась с выступления Министра просвещения РФ Сергея Кравцова в Госдуме. Введение единой школьной формы он назвал одним из важных направлений работы министерства.

- Мы запустили опрос потребителей - нужно или не нужно возвращать школьную форму. Обязательно поговорим об этом, и поговорим широко, - рассказала в эксклюзивном интервью «КП» заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. - Могу сказать по своему опыту. Я заканчивала школу как раз когда отменили форму. Для меня это был переломный момент самостановления. Потому что, утрачивая форму, ребенок уходит от понятия массовости, он обретает свою индивидуальность, он сам начинает принимать решения, как ему одеваться, что он считает для себя допустимым. Интересные дискуссии были тогда. Я думаю, не менее интересные дискуссии будут связаны с возвращением школьной формы.

Но ведь форма – это еще и требования к качеству одежды. В первую очередь к износостойкости. Форму школьники носят в течение всей недели, и она должна обладать повышенными прочностными характеристиками. Как брюки вытягивается на коленках? Как быстро образуются катышки? А сколько раз мы ее стираем! Качественная форма не должна при частых стирках терять цвет. И в целом должна иметь привлекательный и эстетичный внешний вид, если мы говорим о формировании культуры у детей.