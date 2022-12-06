Дмитрий Песков: У республик бывшего СССР есть общая история, а есть - настоящее и будущее

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 6 декабря, официальный представитель Кремля сообщил журналистам, что в ближайшую пятницу Президент России Владимир Путин планирует посетить Бишкек - для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В связи с этим журналист «Комсомольской правды» предложил обсудить такую тему:

- Дмитрий Сергеевич, как раз в эти дни исполняется 31 год, как были подписаны Беловежские соглашения, которые привели к развалу СССР. Вот когда в Кремле готовились к поездке в Бишкек, этот фон учитывали или это - просто чисто совпадение? Мы все помним заявления Владимира Путина по поводу развала Советского Союза, он назвал это катастрофой…

- То, что было у нас в истории, в том числе, в общей, с ныне независимыми государствами, а ранее республиками Советского Союза, - навсегда в истории и останется, - сказал Песков. - Сейчас у нас - настоящее, в котором мы живем, определено и будущее, продиктована политическая воля на создание определенных интеграционных механизмов. Они очень важны.

Здесь важно также понимать и то, что дату (саммита ЕАЭС. - А.Г.) все-таки инициирует страна, которая проводит определённое мероприятие, то есть, в данном случае это - Кыргызстан, который там (в Евразийском экономическом союзе) сейчас председательствует.

- Спасибо.