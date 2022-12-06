Минспорта наградит лучшие спортивные проекты России

Один из заявленных на конкурс проектов - ежегодная Спартакиада, которая проходит в Бакалинском районе Башкортостана. Фото: Администрация Бакалинского района Башкортостана.

Минспорта России назовет лучшие спортивные проекты 2022 года. Итоги всероссийских конкурсов в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" подведут 7 декабря на Деловом форуме в Москве. Награды получат самые яркие спортивные инициативы нашей страны, посвященные спортивному образу жизни и популяризации физической культуры.

Конкурс проходит в четырех номинациях: в нем соревнуются регионы, города, СМИ и активная молодёжь. Заявки на участие приходили со всей страны – от Калининградской области до Хабаровского края.

Например, город Мичуринск подал целых три заявки. Задумывались ли вы раньше, что туризм – это не просто прогулка на природе и, более того, у него может быть своя особая техника? А вот соревнования по технике пешеходного туризма являются важной частью мичуринского проекта «Туризм – норма жизни», в задачи которого входит развитие и популяризация спортивного и самодеятельного туризма, а также активных видов отдыха.

Проект «Туризм – норма жизни» реализуется в Тамбовской области. Фото: Администрация г. Мичуринска Тамбовской области.

Екатеринбург наверняка рассчитывает на победу с проектом «Спорт в каждый двор»! На новеньких площадках для стритбола, многофункциональных спортивных кортах, универсальных спортплощадках целый год проходят различные турниры: городские и всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч», муниципальный этап всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6, турнир по хоккею среди взрослых любительских команд «Студёный Лёд».

А в Бакалинском районе Башкортостана ежегодно проходит Спартакиада. Взрослые и юные жители региона соревнуются в массовых видах спорта: играют в шашки, волейбол, бегают на лыжах и пробуют свои силы в армреслинге. В программу Спартакиады даже включили любимую всеми бакалинцами подледную рыбалку!

Лучшие спортивные проекты 2022 года отбирало жюри, в которое вошли представители Минспорта РФ, известные спортсмены, журналисты и общественные деятели. Победителям конкурсов на Деловом форуме вручат дипломы и памятные призы.