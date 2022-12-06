Новые поручения Путина: помочь тем, кто живет на пособия и сделать машины доступнее

Владимир Путин утвердил несколько поручений правительству. Фото: REUTERS

Владимир Путин утвердил несколько поручений правительству. Главное из них: постараться обуздать цены на новые машины.

«Принять меры по повышению доступности легковых автомобилей в 2023 году. Контролировать цены для недопущения их необоснованного повышения», - говорится в документе.

Каждый автомобилист в душе согласится с требованием президента. Ну уже ни в какие ворота не лезет, когда новая «Веста» в Москве стоит 2 млн. рублей. Еще недавно за эти деньги можно было взять иномарку на класс, а то и два, повыше.

Остается одно но. У нас все еще свободный рынок и диктовать продавцу напрямую цены государство не может.

- ФАС контролирует цены у монополистов. Но ни один автодилер таким не является. Кроме этого, машины не считаются товаром первой необходимости, чтобы государство могло как-то напрямую влиять на стоимость, - перечислил главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Эксперт объяснил, что сейчас цену машин в салонах определяет рынок.

- У нас фактически вакуум. Машин нет, вот продавцы и завышают цены. Если принудительно снизить цены, значит авто сметут посредники и потом все рано станут перепродавать их втридорога. Потому что спрос превышает предложение. Как в советском анекдоте: почему бэушная машина в СССР стоит в два раза дороже, чем новая? - пошутил Кадаков.

Не так давно Денис Мантуров рассказал, что доступность машин можно поднять, если ввести льготные автокредиты для участников боевых действий. Но это, к сожалению, не универсальный метод.

ВНЕСУДЕБНЫЕ БАНКРОТСТВА

Еще правительству поручено заняться судьбой должников, которые живут на одни пособия.

Если у человека есть незакрытый кредит, но приставы в течение года не нашли у него никакого имущества, а единственный источник дохода – это пенсия или пособие на ребенка, то такой должник может подать на банкротство вне суда.

Послабление как раз сделано для многочисленных пенсионеров, которые не могут выбраться из долгового рабства, потому что формально имеют стабильный небольшой доход от государства. Но реально этих денег не хватает на выплату долга.

- Банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при всём уважении к нашим финансовым институтам, «кровь пьют» из людей прямо до гробовой доски, - заявил в середине ноября Путин.

Еще увеличена сумма долга, при которой разрешено самообанкротиться. Теперь можно списать кредит от 25 тысяч до 1 млн. рублей. Раньше лимит был от 50 до 500 тысяч.

Кроме этого, любой без ограничения должник может подать на внесудебное банкротство, если приставы за семь лет не нашли у него имущества для оплаты кредита.

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