Одежда попроще, еда подешевле: рецепт новогодней экономии россиян

90% россиян планируют сэкономить на встрече Нового года - 2023 Фото: Shutterstock

Попроще одеваемся, праздник отмечаем дома и пьем советское шампанское вместо французского – как выяснил KP.RU, таков самый популярный рецепт новогодней экономии сезона 2022-2023. Для этого мы спросили читателей KP.RU в соцсетях, на каких праздничных расходах они планируют экономить в этот Новый год. И вообще, планируют ли?

Оказалось, лишь 10% опрошенных намерены гулять по полной, ни в чем себе не отказывая. Все остальные хоть на чем-то, да сэкономят (подробнее см. «Только цифры»). Что поделать, времена сейчас тяжелые, и даже в главный праздник года мы готовы затянуть пояса. Или хотя бы не покупать новые.

Но есть и приятные моменты: последнее, на чем сейчас готовы экономить россияне - это развлечения и праздничные украшения. И то верно: раз уж позитива вокруг не так много, будем сами создавать себе праздничный настрой!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Рецепт новогодней экономии россиян Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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